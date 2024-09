O que é a Lei de IA da UE?

As organizações podem ser multadas em até 35 milhões de euros ou 7% do faturamento mundial, o que for maior, por usarem práticas proibidas de IA.

Por outras violações, incluindo violações das regras de GPAI, as organizações podem ser multadas em até 15 milhões de euros ou 3% do faturamento mundial, o que for maior.

As organizações podem ser multadas em até 7,5 milhões de euros ou 1% do faturamento, o que for maior, por fornecer informações incorretas ou enganosas às autoridades.

É importante observar que a Lei de IA da UE tem regras diferentes para multar startups e outras organizações de pequeno porte. Para essas empresas, a multa é o menor dos dois valores possíveis. Isso se alinha com o esforço geral da lei para garantir que os requisitos não sejam tão onerosos a ponto de tirar as empresas menores do mercado de IA.