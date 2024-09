O que é governança de IA?

A governança de IA é essencial para gerenciar os rápidos avanços na tecnologia de IA, especialmente com o surgimento da IA generativa. A IA generativa, que inclui tecnologias capazes de criar novos conteúdos e soluções, como texto, imagens e código, tem um grande potencial em muitos casos de uso. Desde o aprimoramento dos processos criativos em design e mídia até a automatização de tarefas no desenvolvimento de software, a IA generativa está transformando a forma como os setores operam. No entanto, com sua ampla aplicabilidade, surge a necessidade de uma governança robusta de IA.

Os princípios da governança de IA responsável são essenciais para que as organizações protejam a si mesmas e aos seus clientes. Os princípios a seguir podem orientar as organizações no desenvolvimento ético e na aplicação de tecnologias de IA, que incluem:

Empatia : as organizações devem entender as implicações sociais da IA, não apenas os aspectos tecnológicos e financeiros. Elas precisam prever e lidar com o impacto da IA em todos os stakeholders.

Controle de viés : é fundamental examinar rigorosamente os dados de treinamento para evitar a incorporação de vieses do mundo real nos algoritmos de IA, garantindo decisões justas e imparciais.

Transparência : deve haver clareza e abertura na forma como os algoritmos de IA operam e tomam decisões, com as organizações prontas para explicar a lógica e o raciocínio por trás dos resultados orientados por IA.

Responsabilidade: as organizações devem definir e aderir proativamente a altos padrões para gerenciar as mudanças significativas que a IA pode trazer, mantendo a responsabilidade pelos impactos da IA.

No final de 2023, a Casa Branca emitiu uma ordem executiva para garantir a segurança e proteção da IA. Essa estratégia abrangente oferece um framework para estabelecer novos padrões para gerenciar os riscos inerentes à tecnologia de IA. Os novos padrões de segurança e proteção da IA do governo dos EUA exemplificam como os governos lidam com essa questão extremamente sensível.