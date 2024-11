O que é viés algorítmico?

Viés no policiamento preditivo

Os pesquisadores criaram seu próprio algoritmo de policiamento preditivo treinado com dados de denúncias de vítimas de Bogotá, Colômbia. Quando eles compararam as previsões do modelo com os conjuntos de dados reais sobre crimes, encontraram erros graves. Por exemplo, ele previu 20% mais locais com alto índice de criminalidade do que a realidade em distritos com um alto volume de denúncias. Mas isso reflete um viés social: os negros têm maior probabilidade de serem denunciados por um crime do que os brancos.3