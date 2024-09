O que é viés de IA?

A primeira etapa para evitar a armadilha do viés é apenas dar um passo atrás no início e pensar um pouco sobre um esforço de IA. Como acontece com quase todos os desafios de negócios, é muito mais fácil corrigir os problemas de antemão do que esperar o acidente e depois analisar os resultados danificados. No entanto, muitas organizações estão com pressa: não têm dinheiro para nada, e isso lhes custa.

Identificar e lidar com vieses na IA requer governança de IA, ou a capacidade de direcionar, gerenciar e monitorar as atividades de IA de uma organização. Na prática, a governança de IA cria um conjunto de políticas, práticas e estruturas para orientar o desenvolvimento e o uso responsáveis da tecnologia de IA. Quando bem feita, a governança de IA ajuda a garantir que haja um equilíbrio entre os benefícios concedidos às empresas, aos clientes, aos funcionários e à sociedade como um todo.

A governança de IA geralmente inclui métodos que visam avaliar a justiça, a equidade e a inclusão. Abordagens como a imparcialidade contrafactual identificam o viés na tomada de decisões de um modelo e garantem resultados equitativos, mesmo quando atributos sensíveis, como gênero, raça ou orientação sexual, são incluídos.



Devido à complexidade da IA, um algoritmo pode ser um sistema de caixa-preta com pouca Insight informação sobre os dados usados para criá-lo. As práticas de transparência e a tecnologia ajudam a garantir que dados imparciais sejam usados para criar o sistema e que os resultados sejam justos. As empresas que trabalham para proteger as informações dos clientes criam confiança na marca e têm maior probabilidade de criar sistemas confiáveis de IA.

Para oferecer outra camada de garantia de qualidade, institua um sistema "human-in-the-loop" para oferecer opções ou fazer recomendações que possam ser aprovadas por decisões humanas.