O que é blockchain e inteligência artificial (IA)?

O que é blockchain e IA?

"Blockchain e inteligência artificial (IA)" refere-se à convergência dessas duas tecnologias, que trazem novos valores aos negócios por meio de autenticidade, amplificação e automação.

 O que é blockchain?

Blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que oferece uma troca imediata, compartilhada e transparente de dados criptografados simultaneamente para várias partes, à medida que elas iniciam e completam transações. Uma rede de blockchain pode rastrear pedidos, pagamentos, contas, produção e muito mais. Como os membros autorizados compartilham uma única visão da verdade, eles ganham confiança e credibilidade em suas transações com outras empresas, além de novas eficiências e oportunidades.

 O que é IA?

A inteligência artificial (IA) utiliza computadores, dados e, às vezes, máquinas para imitar as capacidades de resolução de problemas e tomada de decisões da mente humana. A IA abrange os subcampos de aprendizado de máquina e deep learning, que utilizam algoritmos de IA treinados em dados para fazer previsões ou classificações. Os benefícios da IA incluem a automação de tarefas repetitivas, a melhoria na tomada de decisões e uma melhor experiência do cliente.
Valores combinados de blockchain e IA

Autenticidade
O registro digital do blockchain oferece insights sobre a estrutura por trás da IA e a proveniência dos dados que está utilizando, abordando o desafio da IA explicável. Esses insights ajudam a melhorar a confiança na integridade dos dados e nas recomendações fornecidas pela IA. Usar blockchain para armazenar e distribuir modelos de IA fornece um rastro de auditoria, e a combinação de blockchain e IA pode melhorar a segurança dos dados.

Aumento
A IA pode ler, entender e correlacionar dados de forma rápida e abrangente a uma velocidade incrível, trazendo um novo nível de inteligência para redes de negócios baseadas em blockchain. Ao fornecer acesso a grandes volumes de dados de dentro e de fora da organização, o blockchain ajuda a IA a escalar para fornecer insights mais acionáveis, gerenciar o uso de dados e o compartilhamento de modelos, e criar uma economia de dados confiável e transparente.

Automação
IA, automação e blockchain podem trazer novo valor para processos de negócios que envolvem várias partes, removendo fricções, adicionando velocidade e aumentando a eficiência. Por exemplo, modelos de IA embutidos em contratos inteligentes que são executados em um blockchain podem realizar as seguintes ações:

  1. Recomendar o recall de produtos vencidos.
  2. Executar transações como reordens, pagamentos ou compras de ações com base em limites e eventos definidos.
  3. Resolver disputas.
  4. Selecionar o método de envio mais sustentável.
Casos de uso de blockchain e IA

Em vários setores, a integração da IA com o blockchain cria novas oportunidades.

 Setor de saúde

A IA pode ajudar a avançar quase todas as áreas da saúde, desde a obtenção de insights sobre tratamentos e o suporte às necessidades dos usuários até a identificação de insights a partir de dados de pacientes e a revelação de padrões. Com os dados dos pacientes no blockchain, incluindo registros eletrônicos de saúde, as organizações podem trabalhar juntas para melhorar o atendimento, enquanto protegem a privacidade dos pacientes.

 Leia o blog sobre dados de pacientes e blockchain. Ciências biológicas

O blockchain e a IA no setor farmacêutico podem aumentar a visibilidade e a rastreabilidade da cadeia de suprimentos de medicamentos, além de aumentar drasticamente a taxa de sucesso dos ensaios clínicos. A combinação de análise avançada de dados com uma estrutura descentralizada para ensaios clínicos permite integridade dos dados, transparência, rastreamento de pacientes, gerenciamento de consentimentos e automação da participação em ensaios e da coleta de dados.

 Leia o white paper sobre saúde e ciências biológicas Serviços financeiros

O blockchain e a IA estão transformando o setor de serviços financeiros ao permitir confiança, eliminar fricções nas transações multipartidárias e acelerar a velocidade das transações. Considere o processo de concessão de empréstimos. Os solicitantes concedem consentimento para o acesso a registros pessoais armazenados no blockchain. A confiança nos dados e os processos automatizados para avaliar a solicitação ajudam a agilizar os fechamentos e melhorar a satisfação do cliente.

 Leia o blog sobre fintech e contratos inteligentes. Cadeia de suprimentos

Ao digitalizar um processo amplamente baseado em papel, tornando os dados compartilháveis e confiáveis, e adicionando inteligência e automação para executar transações, a IA e o blockchain estão transformando cadeias de suprimentos em vários setores e criando novas oportunidades. Por exemplo, um fabricante pode rastrear dados de emissões de carbono no nível de produto ou de peças, adicionando precisão e inteligência aos esforços de descarbonização.
Estudos de caso
A IPwe usa IA e blockchain para descobrir e transacionar propriedade intelectual

A IPwe criou o Global Patent Registry (GPR), a primeira plataforma de patentes do mundo baseada em blockchain para gerenciar propriedade intelectual, aumentando a visibilidade e a flexibilidade para compradores e vendedores.
Heifer International e IBM ajudando produtores de café e cacau

A tecnologia de blockchain do IBM Food Trust e a poderosa IA da IBM Watson Decision Platform for Agriculture estão melhorando a tomada de decisões no nível das fazendas e acelerando transações.
Primeiros passos
Soluções de blockchain

Participe de redes de blockchain que já estão transformando setores ao trazer confiança e transparência revolucionárias para cadeias de suprimentos, comércio global, pagamentos internacionais, nosso abastecimento de alimentos e muito mais.
Serviços IBM Blockchain

Cocrie com o provedor de serviços de blockchain líder do setor. Desenvolva uma rede de negócios escalável que seja sustentada pela melhor tecnologia.
Como começar com o IBM Blockchain

Independentemente de onde você esteja em sua jornada de blockchain, o IBM Blockchain pode te acompanhar. Participe de uma rede existente, construa a sua própria, cocrie conosco ou faça parcerias com outros, para transformar seus objetivos empresariais em realidade.
