O que é blockchain e inteligência artificial (IA)?

"Blockchain e inteligência artificial (IA)" refere-se à convergência dessas duas tecnologias, que trazem novos valores aos negócios por meio de autenticidade, amplificação e automação.
Blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que oferece uma troca imediata, compartilhada e transparente de dados criptografados simultaneamente para várias partes, à medida que elas iniciam e completam transações. Uma rede de blockchain pode rastrear pedidos, pagamentos, contas, produção e muito mais. Como os membros autorizados compartilham uma única visão da verdade, eles ganham confiança e credibilidade em suas transações com outras empresas, além de novas eficiências e oportunidades.
A inteligência artificial (IA) utiliza computadores, dados e, às vezes, máquinas para imitar as capacidades de resolução de problemas e tomada de decisões da mente humana. A IA abrange os subcampos de aprendizado de máquina e deep learning, que utilizam algoritmos de IA treinados em dados para fazer previsões ou classificações. Os benefícios da IA incluem a automação de tarefas repetitivas, a melhoria na tomada de decisões e uma melhor experiência do cliente.
Autenticidade
O registro digital do blockchain oferece insights sobre a estrutura por trás da IA e a proveniência dos dados que está utilizando, abordando o desafio da IA explicável. Esses insights ajudam a melhorar a confiança na integridade dos dados e nas recomendações fornecidas pela IA. Usar blockchain para armazenar e distribuir modelos de IA fornece um rastro de auditoria, e a combinação de blockchain e IA pode melhorar a segurança dos dados.
Aumento
A IA pode ler, entender e correlacionar dados de forma rápida e abrangente a uma velocidade incrível, trazendo um novo nível de inteligência para redes de negócios baseadas em blockchain. Ao fornecer acesso a grandes volumes de dados de dentro e de fora da organização, o blockchain ajuda a IA a escalar para fornecer insights mais acionáveis, gerenciar o uso de dados e o compartilhamento de modelos, e criar uma economia de dados confiável e transparente.
Automação
IA, automação e blockchain podem trazer novo valor para processos de negócios que envolvem várias partes, removendo fricções, adicionando velocidade e aumentando a eficiência. Por exemplo, modelos de IA embutidos em contratos inteligentes que são executados em um blockchain podem realizar as seguintes ações:
Em vários setores, a integração da IA com o blockchain cria novas oportunidades.
A IA pode ajudar a avançar quase todas as áreas da saúde, desde a obtenção de insights sobre tratamentos e o suporte às necessidades dos usuários até a identificação de insights a partir de dados de pacientes e a revelação de padrões. Com os dados dos pacientes no blockchain, incluindo registros eletrônicos de saúde, as organizações podem trabalhar juntas para melhorar o atendimento, enquanto protegem a privacidade dos pacientes.
O blockchain e a IA no setor farmacêutico podem aumentar a visibilidade e a rastreabilidade da cadeia de suprimentos de medicamentos, além de aumentar drasticamente a taxa de sucesso dos ensaios clínicos. A combinação de análise avançada de dados com uma estrutura descentralizada para ensaios clínicos permite integridade dos dados, transparência, rastreamento de pacientes, gerenciamento de consentimentos e automação da participação em ensaios e da coleta de dados.
O blockchain e a IA estão transformando o setor de serviços financeiros ao permitir confiança, eliminar fricções nas transações multipartidárias e acelerar a velocidade das transações. Considere o processo de concessão de empréstimos. Os solicitantes concedem consentimento para o acesso a registros pessoais armazenados no blockchain. A confiança nos dados e os processos automatizados para avaliar a solicitação ajudam a agilizar os fechamentos e melhorar a satisfação do cliente.
Ao digitalizar um processo amplamente baseado em papel, tornando os dados compartilháveis e confiáveis, e adicionando inteligência e automação para executar transações, a IA e o blockchain estão transformando cadeias de suprimentos em vários setores e criando novas oportunidades. Por exemplo, um fabricante pode rastrear dados de emissões de carbono no nível de produto ou de peças, adicionando precisão e inteligência aos esforços de descarbonização.
A IPwe criou o Global Patent Registry (GPR), a primeira plataforma de patentes do mundo baseada em blockchain para gerenciar propriedade intelectual, aumentando a visibilidade e a flexibilidade para compradores e vendedores.
A tecnologia de blockchain do IBM Food Trust e a poderosa IA da IBM Watson Decision Platform for Agriculture estão melhorando a tomada de decisões no nível das fazendas e acelerando transações.
