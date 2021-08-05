O que é blockchain e inteligência artificial (IA)?

Autenticidade

O registro digital do blockchain oferece insights sobre a estrutura por trás da IA e a proveniência dos dados que está utilizando, abordando o desafio da IA explicável. Esses insights ajudam a melhorar a confiança na integridade dos dados e nas recomendações fornecidas pela IA. Usar blockchain para armazenar e distribuir modelos de IA fornece um rastro de auditoria, e a combinação de blockchain e IA pode melhorar a segurança dos dados.

Aumento

A IA pode ler, entender e correlacionar dados de forma rápida e abrangente a uma velocidade incrível, trazendo um novo nível de inteligência para redes de negócios baseadas em blockchain. Ao fornecer acesso a grandes volumes de dados de dentro e de fora da organização, o blockchain ajuda a IA a escalar para fornecer insights mais acionáveis, gerenciar o uso de dados e o compartilhamento de modelos, e criar uma economia de dados confiável e transparente.

Automação

IA, automação e blockchain podem trazer novo valor para processos de negócios que envolvem várias partes, removendo fricções, adicionando velocidade e aumentando a eficiência. Por exemplo, modelos de IA embutidos em contratos inteligentes que são executados em um blockchain podem realizar as seguintes ações: