Como a blockchain adiciona confiança à IA e à IoT

Mais de um bilhão de dispositivos inteligentes e conectados já fazem parte da IoT atual. A proliferação esperada de centenas de bilhões a mais nos coloca no limiar de uma transformação que está abrangendo o setor eletrônico e muitas outras áreas.

Com o avanço da IoT, os setores agora podem capturar dados, obter insights dos dados e tomar decisões com base nos dados. Portanto, há muita “confiança” nas informações obtidas. Mas a verdade real da questão é: realmente sabemos de onde esses dados vieram, e deveríamos tomar decisões e transações com base em dados que não podemos validar?

Por exemplo, os dados meteorológicos realmente tiveram origem em um sensor no Oceano Atlântico ou o contêiner realmente não excedeu o limite de temperatura acordado? Os casos de uso de IoT são enormes, mas todos compartilham o mesmo problema com confiança.

A IoT com blockchain pode trazer confiança real aos dados capturados. A ideia subjacente é dar aos dispositivos, no momento de sua criação, uma identidade que possa ser validada e verificada durante todo seu ciclo de vida com Blockchain. Há um grande potencial para sistemas de IoT nos recursos da tecnologia blockchain que dependem de protocolos de identidade de dispositivos e sistemas de reputação. Com um protocolo de identidade de dispositivo, cada dispositivo pode ter sua própria chave pública de blockchain e enviar mensagens criptografadas de desafio e resposta para outros dispositivos, garantindo assim que um dispositivo permaneça no controle de sua identidade. Além disso, um dispositivo com uma identidade pode desenvolver uma reputação ou histórico que é rastreado por uma blockchain.

Contratos inteligentes representam a lógica de negócios de uma rede blockchain. Quando uma transação é proposta, esses contratos inteligentes são executados de forma autônoma dentro das diretrizes definidas pela rede. Nas redes da IoT, os contratos inteligentes podem desempenhar um papel fundamental, fornecendo coordenação e autorização automatizadas para transações e interações. A ideia original por trás da IOT era destacar dados e obter insights praticáveis no momento certo.

Por exemplo, casas inteligentes são uma coisa do presente, e quase tudo pode ser conectado. Na verdade, com a IoT, quando algo dá errado, esses dispositivos de IoT podem até mesmo agir, por exemplo, solicitar uma peça nova. Precisamos de uma maneira de controlar as ações adotadas por esses dispositivos, e os contratos inteligentes são uma ótima maneira de fazer isso.

Em um experimento em andamento que acompanhei no Brooklyn, Nova York, uma comunidade está usando uma blockchain para registrar a produção de energia solar e permitir a compra do excesso de créditos de energia renovável. O próprio dispositivo tem uma identidade e constrói uma reputação por meio de seu histórico de registros e trocas. Por meio da blockchain, as pessoas podem agregar seu poder de compra com mais facilidade, compartilhar o fardo da manutenção e confiar que os dispositivos estão registrando a produção solar real.

Conforme a IoT continua evoluindo e sua adoção continua crescendo, a capacidade de gerenciar de forma autônoma os dispositivos e as ações tomadas pelos dispositivos será essencial. Blockchain e contratos inteligentes estão bem posicionados para integrar esses recursos à IoT.