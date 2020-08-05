Como a blockchain adiciona confiança à IA e à IoT

Você escolheu seu médico porque ele tem uma queda por tecnologia, assim como você. E seu médico não decepciona. Ela tem um novo assistente médico de IA, que é habilmente treinado, tendo ingerido milhões de periódicos médicos até o momento. Não seria humanamente possível para seu médico acompanhar todos os últimos avanços médicos, dada sua agenda lotada.
Durante meu último check-up, queixei-me de dor nas costas. O médico, seguindo conselhos do AI Doc, prescreveu-me cápsulas para alívio da dor nas costas da Big Pharma. O AI Doc também observou que minha pressão arterial tem apresentado uma tendência ligeiramente de alta ao longo do ano passado, e também aconselha meu médico a me prescrever pílulas para hipertensão.
OK. Nesse ponto, começo a me perguntar quem forneceu os dados de treinamento para a rede neural que treinou o AI Doc. Poderia ter sido a indústria farmacêutica? Se eles fossem os únicos fornecedores dos dados de treinamento, eu estaria cético quanto à objetividade do AI Doc. Como você pode (por que deveria) confiar nos dados deste ou de qualquer outro bot de IA sem saber a procedência e a autenticidade dos dados de treinamento.
OK, se você está pensando que este exemplo é um pouco exagerado, eu não o censuro. É, mas estou tentando nos fazer pensar um pouco sobre a confiança que temos em nossos dados hoje. Especialmente quando você pensa sobre eles pelas lentes da IA, IoT e nuvem. Como podemos confiar em nossos dados, recomendações baseadas em IA, leituras de sensores de IoT e outras fontes?
Neste artigo, abordo como a blockchain se destaca na aceleração da adoção de tecnologias emergentes, incluindo IA, nuvem e IoT, trazendo o elemento de confiança que falta, que é necessário para que as empresas adotem totalmente essas tecnologias em escala. Por outro lado, as redes de negócios de blockchain podem se beneficiar da integração dessas tecnologias a blockchain platforms e aplicações modernas. Uma relação ganha-ganha.
Blockchain e IA estão em praticamente todas as listas de observação do diretor executivo de TI de tecnologias que podem remodelar os setores. Ambas as tecnologias vêm com benefícios imensos, mas ambas também trazem seus próprios desafios de adoção. Também é justo dizer que a empolgação em torno dessas tecnologias individualmente pode não ter precedentes, então a ideia de juntar esses dois ingredientes pode ser vista por alguns como uma versão moderna do pó de duende de TI. Ao mesmo tempo, há uma maneira lógica de pensar sobre essa combinação, que é sensata e pragmática.
Hoje, a IA é para todos os efeitos um processo centralizado. Um usuário final deve ter extrema confiança na autoridade central para produzir um resultado de negócios confiável. Ao descentralizar os três elementos principais da IA (ou seja, dados, modelos e análise de dados), a blockchain pode proporcionar a confiança e a confiança muitas vezes necessárias para que os usuários finais adotem e dependam totalmente dos processos de negócios baseados em IA. Vamos explorar como a blockchain está preparada para enriquecer a IA, trazendo confiança para dados, modelos e análises.
Muitos dos serviços de tecnologia de IA mais notáveis do mundo são centralizados, incluindo Amazon, Apple, Facebook, Google, bem como as empresas chinesas Alibaba, Baidu e Tencent. No entanto, todas encontraram desafios para estabelecer confiança entre seus usuários ansiosos, mas um tanto cautelosos. Como uma empresa pode garantir aos seus usuários que sua IA não ultrapassou os limites?
Imagine se esses serviços de IA pudessem produzir um "relatório forense", verificado por terceiros, para provar a você, além de uma dúvida razoável, como e quando as empresas estão usando seus dados após eles serem ingeridos. Imagine também que seus dados só poderiam ser usados se você desse permissão para isso.
Um livro-razão de blockchain pode ser usado como um sistema de gerenciamento de direitos digitais, permitindo que seus dados sejam “licenciados” ao provedor de IA de acordo com seus termos, condições e duração. O livro-razão atuaria como um sistema de gerenciamento de acesso armazenando as provas e permissões pelas quais uma empresa pode acessar e usar os dados do usuário.
Considere o exemplo de usar a tecnologia blockchain como um meio de fornecer dados confiáveis e proveniência de modelos de treinamento para aprendizado de máquina. Neste caso, criamos um sistema fictício para responder à pergunta se uma fruta é uma maçã ou laranja.
Esse sistema de perguntas e respostas que construímos é chamado de modelo, e esse modelo é criado por meio de um processo chamado treinamento. O objetivo do treinamento é criar um modelo preciso que responda às nossas perguntas corretamente na maioria das vezes. É claro que para treinar um modelo precisamos coletar dados para treiná-lo. Neste exemplo, poderia ser a cor da fruta (como um comprimento de onda de luz) e o conteúdo de açúcar (em percentual).
Com a blockchain, é possível rastrear a procedência dos dados de treinamento, bem como ver uma trilha de auditoria das evidências que levaram à previsão de por que uma determinada fruta é considerada uma maçã em vez de uma laranja. Uma empresa também pode provar que não está “dourando a pílula” de seus livros ao marcar frutas com mais frequência como maçãs, se essa for a mais cara das duas frutas.
A União Europeia adotou uma lei que exige que qualquer decisão tomada por uma máquina seja facilmente explicável, sob pena de multas que podem custar bilhões de dólares às empresas. O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE, que entrou em vigor em 2018, inclui o direito de obter uma explicação das decisões tomadas por algoritmos e o direito de optar por não participar de algumas decisões algorítmicas.
Grandes quantidades de dados estão sendo produzidas a cada segundo — mais dados do que os humanos têm capacidade de avaliar e usar como base para tirar conclusões. No entanto, as aplicações de IA são capazes de avaliar grandes conjuntos de dados e muitas variáveis, ao mesmo tempo em que aprendem ou conectam essas variáveis relevantes para suas tarefas e objetivos. Por essa mesma razão, a IA continua sendo adotada em vários setores e aplicações, e estamos confiando cada vez mais em seus resultados. No entanto, é essencial que a precisão de todas as decisões tomadas pela IA seja verificada por seres humanos.
A blockchain pode ajudar a esclarecer a proveniência, transparência, compreensão e explicações desses resultados e decisões. Se as decisões e os pontos de dados associados forem registrados por meio de transações em uma blockchain, os atributos inerentes do Blockchain tornarão a auditoria delas muito mais simples. Blockchain é uma tecnologia-chave que traz confiança para transações em uma rede; portanto, integrar a blockchain aos processos decisórios de IA pode ser o elemento necessário para alcançar a transparência necessária para confiar totalmente nas decisões e resultados derivados da IA.
Mais de um bilhão de dispositivos inteligentes e conectados já fazem parte da IoT atual. A proliferação esperada de centenas de bilhões a mais nos coloca no limiar de uma transformação que está abrangendo o setor eletrônico e muitas outras áreas.
Com o avanço da IoT, os setores agora podem capturar dados, obter insights dos dados e tomar decisões com base nos dados. Portanto, há muita “confiança” nas informações obtidas. Mas a verdade real da questão é: realmente sabemos de onde esses dados vieram, e deveríamos tomar decisões e transações com base em dados que não podemos validar?
Por exemplo, os dados meteorológicos realmente tiveram origem em um sensor no Oceano Atlântico ou o contêiner realmente não excedeu o limite de temperatura acordado? Os casos de uso de IoT são enormes, mas todos compartilham o mesmo problema com confiança.
A IoT com blockchain pode trazer confiança real aos dados capturados. A ideia subjacente é dar aos dispositivos, no momento de sua criação, uma identidade que possa ser validada e verificada durante todo seu ciclo de vida com Blockchain. Há um grande potencial para sistemas de IoT nos recursos da tecnologia blockchain que dependem de protocolos de identidade de dispositivos e sistemas de reputação. Com um protocolo de identidade de dispositivo, cada dispositivo pode ter sua própria chave pública de blockchain e enviar mensagens criptografadas de desafio e resposta para outros dispositivos, garantindo assim que um dispositivo permaneça no controle de sua identidade. Além disso, um dispositivo com uma identidade pode desenvolver uma reputação ou histórico que é rastreado por uma blockchain.
Contratos inteligentes representam a lógica de negócios de uma rede blockchain. Quando uma transação é proposta, esses contratos inteligentes são executados de forma autônoma dentro das diretrizes definidas pela rede. Nas redes da IoT, os contratos inteligentes podem desempenhar um papel fundamental, fornecendo coordenação e autorização automatizadas para transações e interações. A ideia original por trás da IOT era destacar dados e obter insights praticáveis no momento certo.
Por exemplo, casas inteligentes são uma coisa do presente, e quase tudo pode ser conectado. Na verdade, com a IoT, quando algo dá errado, esses dispositivos de IoT podem até mesmo agir, por exemplo, solicitar uma peça nova. Precisamos de uma maneira de controlar as ações adotadas por esses dispositivos, e os contratos inteligentes são uma ótima maneira de fazer isso.
Em um experimento em andamento que acompanhei no Brooklyn, Nova York, uma comunidade está usando uma blockchain para registrar a produção de energia solar e permitir a compra do excesso de créditos de energia renovável. O próprio dispositivo tem uma identidade e constrói uma reputação por meio de seu histórico de registros e trocas. Por meio da blockchain, as pessoas podem agregar seu poder de compra com mais facilidade, compartilhar o fardo da manutenção e confiar que os dispositivos estão registrando a produção solar real.
Conforme a IoT continua evoluindo e sua adoção continua crescendo, a capacidade de gerenciar de forma autônoma os dispositivos e as ações tomadas pelos dispositivos será essencial. Blockchain e contratos inteligentes estão bem posicionados para integrar esses recursos à IoT.
A blockchain está no nexo entre tecnologias como IoT, IA e nuvem. Ela tem os meios de trazer o elemento de confiança que está faltando nessas tecnologias. A confiança é conquistada por meio da diversidade de usuários.
Diferentemente de um banco de dados que possui um único administrador, uma blockchain permite que um conjunto de diversos administradores "arbitrem" os dados, de modo que nenhum administrador possa alterar ou excluir dados de forma maliciosa ou acidental. E quando os administradores chegam a um consenso, os dados são protegidos em blocos que são "encadeados" uns aos outros criptograficamente, formando um livro-razão inviolável.
Quando a IA, a IoT e a nuvem usam a blockchain para rastrear a procedência, as provas e as permissões associadas aos dados usados e provenientes desses sistemas, a confiança nos dados aumenta radicalmente. Essa confiança permitirá que IoT, IA e nuvem sejam adotadas sem medo de fazer concessões, inaugurando uma nova era de aplicação e adoção dessas tecnologias para mudar a vida cotidiana para melhor.
Em dados, nós confiamos... bem, depois de adicionar um pouco de blockchain.
