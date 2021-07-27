Quais são os benefícios da blockchain?

A blockchain para empresas usa um livro-razão compartilhado e imutável que apenas membros com permissão podem acessar. Os membros da rede controlam quais informações cada organização ou membro pode ver e quais ações cada um pode adotar. Às vezes, a blockchain é chamada de rede "sem confiança" — não porque os parceiros de negócios não confiem uns nos outros, mas porque não precisam confiar.

Essa confiança é construída com base na segurança aprimorada da blockchain, maior transparência e rastreabilidade instantânea. Além das questões de confiança, a blockchain oferece ainda mais benefícios de negócios, incluindo a economia de custos decorrente do aumento da velocidade, eficiência e automação. Ao reduzir consideravelmente a papelada e os erros, a blockchain reduz significativamente os custos indiretos e de transações, além de reduzir ou eliminar a necessidade de terceiros ou intermediários verificarem as transações.