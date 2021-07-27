Benefícios da blockchain

Quais são os benefícios da blockchain?

Os benefícios da blockchain estão aumentando a confiança, a segurança e a transparência entre as organizações membros, ao melhorar a rastreabilidade dos dados compartilhados em uma rede de negócios, além de proporcionar economia de custos por meio de novas eficiências.

 Construindo confiança e gerando lucro

A blockchain para empresas usa um livro-razão compartilhado e imutável que apenas membros com permissão podem acessar. Os membros da rede controlam quais informações cada organização ou membro pode ver e quais ações cada um pode adotar. Às vezes, a blockchain é chamada de rede "sem confiança" — não porque os parceiros de negócios não confiem uns nos outros, mas porque não precisam confiar.

Essa confiança é construída com base na segurança aprimorada da blockchain, maior transparência e rastreabilidade instantânea. Além das questões de confiança, a blockchain oferece ainda mais benefícios de negócios, incluindo a economia de custos decorrente do aumento da velocidade, eficiência e automação. Ao reduzir consideravelmente a papelada e os erros, a blockchain reduz significativamente os custos indiretos e de transações, além de reduzir ou eliminar a necessidade de terceiros ou intermediários verificarem as transações.

Cinco benefícios importantes da blockchain
Maior segurança

Seus dados são sigilosos e cruciais, e a blockchain pode mudar significativamente a forma como você vê suas informações críticas. Ao criar um registro que não pode ser alterado e é criptografado de ponta a ponta, a blockchain ajuda a impedir fraudes e atividades não autorizadas.

Você pode resolver problemas de privacidade na blockchain anonimizando dados pessoais e usando permissões para impedir o acesso. Uma rede de computadores, em vez de um único servidor, armazena as informações, dificultando a visualização de dados pelos hackers.

Maior transparência

Sem a blockchain, cada organização precisa manter um banco de dados separado. Como a blockchain usa um livro-razão distribuído, ela registra transações e dados de forma idêntica em vários locais.

Todos os participantes da rede com acesso autorizado veem as mesmas informações ao mesmo tempo, proporcionando total transparência. Todas as transações são registradas de forma imutável e são marcadas com data e hora. Esse recurso permite que os membros visualizem todo o histórico de uma transação e praticamente elimina qualquer oportunidade de fraude.
Rastreabilidade instantânea

A blockchain cria uma trilha de auditoria que documenta a proveniência de um ativo em cada etapa de sua jornada. Em setores onde os consumidores estão preocupados com questões ambientais ou de direitos humanos relacionadas a um produto (ou em um setor afetado por falsificações e fraudes), isso ajuda a fornecer a prova.

Com a blockchain, é possível compartilhar dados sobre a procedência diretamente com os clientes. Os dados de rastreabilidade também podem expor pontos fracos em qualquer cadeia de suprimentos, onde as mercadorias podem ficar em uma doca de carregamento aguardando trânsito.
Maior eficiência e velocidade

Os processos tradicionais com uso pesado de papel são demorados, propensos a erros humanos e geralmente exigem mediação de terceiros. Ao simplificar esses processos com a blockchain, você pode concluir transações com mais rapidez e eficiência.

Você pode armazenar documentação na blockchain junto com os detalhes da transação, eliminando a necessidade de trocar papel. Não há necessidade de reconciliar vários livros-razão; portanto, a compensação e a liquidação podem ser muito mais rápidas.
Automação

Os "contratos inteligentes" podem automatizar transações, aumentando ainda mais sua eficiência e acelerando o processo. Depois que as condições pré-especificadas são atendidas, aciona automaticamente a próxima etapa na transação ou no processo.

Os contratos inteligentes reduzem a intervenção humana e a dependência de terceiros para verificar o cumprimento dos termos do contrato. No setor de seguros, por exemplo, depois que um cliente apresenta toda a documentação necessária para registrar um sinistro, o sistema liquida e paga automaticamente o sinistro.

Como os setores se beneficiam da blockchain
Benefícios da blockchain na cadeia de suprimentos e na cadeia de alimentos

Criar confiança entre parceiros comerciais, fornecer visibilidade de ponta a ponta, otimizar processos e resolver problemas mais rapidamente com a blockchain, tudo isso resulta em cadeias de suprimentos mais fortes e resilientes, além de melhores relacionamentos de negócios. Além disso, os participantes podem agir mais rapidamente em caso de interrupções. No setor alimentício, a blockchain pode ajudar a garantir a segurança e o frescor dos alimentos, além de reduzir o desperdício. Em caso de contaminação, você pode rastrear o alimento até sua origem em segundos, em vez de dias.
Benefícios do blockchain nos setores bancário e financeiro

Quando as instituições financeiras substituem processos e papelada antigos pela blockchain, elas percebem vários benefícios. Esses benefícios incluem a remoção de atritos e atrasos e o aumento da eficiência operacional em todo o setor, incluindo comércio global, trade finance, compensação e liquidação, serviços bancários ao consumidor, empréstimos e outras transações.
Benefícios da blockchain na área de saúde

Em um setor atormentado por violações de dados, a blockchain pode ajudar a área de saúde a melhorar a segurança dos dados dos pacientes, além de facilitar o compartilhamento de registros entre prestadores, pagadores e pesquisadores. O controle sobre o acesso permanece nas mãos do paciente, aumentando a confiança.
Benefícios da blockchain farmacêutica

À medida que os produtos farmacêuticos se movem pela cadeia de suprimentos, o sistema registra todas as ações. A trilha de auditoria resultante permite rastrear um item desde a origem até a farmácia ou varejista, ajudando a evitar falsificações e permitindo que os fabricantes localizem um produto que sofrerá recall em segundos.
Benefícios da blockchain para o governo

A blockchain pode ajudar os governos a trabalhar de forma mais inteligente e inovar com mais rapidez. O compartilhamento seguro de dados entre cidadãos e agências pode aumentar a confiança, ao mesmo tempo em que fornece uma trilha de auditoria imutável para conformidade regulatória, gerenciamento de contratos, gerenciamento de identidade e serviços aos cidadãos.
Benefícios da blockchain para seguros

As seguradoras estão usando a blockchain e contratos inteligentes para automatizar processos manuais e com uso intenso de papel, como subscrição e liquidação de sinistros, aumentando a velocidade e a eficiência e reduzindo custos. As trocas de dados mais rápidas e verificáveis da blockchain ajudam a reduzir fraudes e abusos.
