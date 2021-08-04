A tecnologia blockchain produz uma estrutura de dados com qualidades de segurança inerentes. Ela se baseia em princípios de criptografia, descentralização e consenso, que garantem confiança nas transações. Na maioria das blockchains ou tecnologias de livro-razão distribuído (DLT), os dados são estruturados em blocos e cada bloco contém uma transação ou pacote de transações.

Cada novo bloco se conecta a todos os blocos anteriores em uma cadeia criptográfica de tal forma que é quase impossível de adulterar. Todas as transações dentro dos blocos são validadas e acordadas por um mecanismo de consenso, garantindo que cada transação seja verdadeira e correta.

A tecnologia blockchain permite a descentralização por meio da participação dos membros em uma rede distribuída. Não há um único ponto de falha e um único usuário não pode alterar o registro de transações. No entanto, as tecnologias blockchain diferem em alguns aspectos críticos de segurança.