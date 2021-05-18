Um dos aspectos mais confusos do "dinheiro virtual" são os termos diferentes. O termo amplo que usamos para descrever todos os recursos digitais relacionados ao setor financeiro é moeda digital. A funcionalidade das moedas digitais é semelhante à das moedas físicas. No entanto, há vantagens em utilizar a moeda digital em relação à física. Um desses benefícios é a capacidade de realizar transações e transferir dinheiro instantaneamente entre fronteiras com custo e tempo reduzidos. As moedas digitais vêm em várias formas, incluindo moedas virtuais, criptomoedas e moeda digital do banco central, com os quais vamos lidar a seguir.

Se você acompanha as criptomoedas desde seu surgimento (link externo a ibm.com) em 2009 ou se interessou recentemente pela tendência com o Dogecoin, é importante entender seu valor e o que torna esse recurso digital relevante em um setor cada vez mais focado em finanças descentralizadas. As criptomoedas são uma forma de pagamento que pode ser trocada online por bens e serviços. Muitas empresas emitiram suas próprias moedas, geralmente chamadas de tokens, que podem ser negociadas especificamente pelo bem ou serviço que a empresa oferece.

Uma analogia são os tokens de fliperama ou fichas de cassino. Você precisará trocar moeda real pela criptomoeda para acessar o bem ou serviço. A atração para alavancar a criptomoeda reside em sua capacidade de funcionar como um título indexado a um produto ou serviço específico. Além disso, vários investidores estão usando isso como um armazenamento de valor, abrindo novas oportunidades de investimento para investidores institucionais e de varejo.