Bitcoin, tokens, Ethereum e stablecoins, nossa! Estes são alguns nomes e frases que você pode ouvir com frequência ao tentar entender a classe emergente de recursos digitais. A CNBC agora lista o preço do Bitcoin em seu ticker, mas o que tudo isso significa? E quais são as diferenças?
Encontrar respostas claras sobre as definições e os recursos de cada ativo digital com nuances é mais complicado do que deveria ser. Não importa se você é um estudante universitário que deseja entender a moda ou um membro experiente da diretoria executiva, mais perguntas do que respostas geralmente surgem de pesquisas. Enquanto minha equipe e eu lideramos múltiplas iniciativas de ativos digitais, vimos uma oportunidade de oferecer educação ao público e aos nossos clientes sobre as definições e compreensões essenciais dos recursos digitais.
Um dos aspectos mais confusos do "dinheiro virtual" são os termos diferentes. O termo amplo que usamos para descrever todos os recursos digitais relacionados ao setor financeiro é moeda digital. A funcionalidade das moedas digitais é semelhante à das moedas físicas. No entanto, há vantagens em utilizar a moeda digital em relação à física. Um desses benefícios é a capacidade de realizar transações e transferir dinheiro instantaneamente entre fronteiras com custo e tempo reduzidos. As moedas digitais vêm em várias formas, incluindo moedas virtuais, criptomoedas e moeda digital do banco central, com os quais vamos lidar a seguir.
Se você acompanha as criptomoedas desde seu surgimento (link externo a ibm.com) em 2009 ou se interessou recentemente pela tendência com o Dogecoin, é importante entender seu valor e o que torna esse recurso digital relevante em um setor cada vez mais focado em finanças descentralizadas. As criptomoedas são uma forma de pagamento que pode ser trocada online por bens e serviços. Muitas empresas emitiram suas próprias moedas, geralmente chamadas de tokens, que podem ser negociadas especificamente pelo bem ou serviço que a empresa oferece.
Uma analogia são os tokens de fliperama ou fichas de cassino. Você precisará trocar moeda real pela criptomoeda para acessar o bem ou serviço. A atração para alavancar a criptomoeda reside em sua capacidade de funcionar como um título indexado a um produto ou serviço específico. Além disso, vários investidores estão usando isso como um armazenamento de valor, abrindo novas oportunidades de investimento para investidores institucionais e de varejo.
Então, vamos voltar para onde tudo começou. Bitcoin foi a primeira criptomoeda que surgiu em 2008. O token é descentralizado, o que significa que não há um banco central ou administrador que governe o token. A característica revolucionária do bitcoin e de outras criptomoedas é a capacidade de enviar moeda de peer para peer sem a necessidade de intermediários. Isso tem o potencial de reduzir significativamente o tempo e os custos de qualquer transação de pagamento.
Um dos argumentos contra a adoção de criptomoedas na sociedade e nas organizações convencionais é que sua volatilidade pode ser prejudicial aos investidores e à integridade do balanço patrimonial de uma empresa. Para mitigar o risco de volatilidade e, ao mesmo tempo, aproveitar os novos recursos da tecnologia, as stablecoins foram introduzidas em 2014 (link externo a ibm.com) e projetadas especificamente para lidar com o problema da volatilidade nas criptomoedas.
As stablecoins têm a mesma funcionalidade dos ativos, mas a volatilidade é reduzida à medida que a moeda é respaldada pelo dólar dos EUA ou outra moeda fiduciária. Como você pode ver, o cenário dos recursos digitais está amadurecendo e agora pode trazer um valor significativo para aplicações em todos os setores.
Não apenas o setor privado está procurando aproveitar essa classe emergente de ativos, mas governos de todo o mundo também manifestaram interesse em explorar a possibilidade de implementar uma moeda digital do banco central (CBDC).
As conversas sobre moeda digital remontam a bem antes de 2008. No entanto, o Bitcoin foi a primeira moeda digital reconhecida. Com a capitalização de mercado das moedas digitais subindo recentemente (link externo a ibm.com) para mais de US$ 2 trilhões, os bancos centrais estão começando a entender o que isso pode significar para eles e para a infraestrutura financeira de seu país.
O dinheiro digital está atraindo mais interesse como o futuro de uma sociedade cada vez mais sem dinheiro. Vimos adoção em países que vão da China às Bahamas — 86% dos bancos centrais do mundo (link externo a ibm.com) estão explorando as moedas digitais. A adoção de uma CDBC pode significar o uso generalizado de uma moeda digital regulamentada. A adoção aumentará significativamente a velocidade de vários processos realizados pelos bancos centrais e pelo Departamento do Tesouro.
Permitir que dinheiro seja depositado diretamente na carteira digital de um indivíduo permitirá a transferência quase instantânea de restituições de impostos, cheques de estímulo e ajuda do governo. A utilização de uma moeda digital também eliminaria o custo de mineração de dinheiro. Atualmente (link externo a ibm.com), custa 2,06 centavos para fazer uma moeda de um pêni e 7,53 centavos para fazer uma moeda de 5 cents, um processo economicamente ineficiente. Por fim, a capacidade de configurar moedas digitais, limitando a oferta, a queima de tokens e outros métodos, darão aos bancos centrais novos recursos para política monetária e fiscal.
O interesse em recursos digitais, tanto dos setores privados quanto públicos, é uma demonstração de confiança de que os líderes governamentais e industriais têm interesse na classe de ativos emergentes. Recentemente, o Fed lançou uma proposta em que novos bancos poderiam ter acesso direto aos Fed Payment Rails.
Além disso, em março de 2021, Stephen Lynch e Patrick McHenry apresentaram uma legislação bipartidária (link externo a ibm.com) que exigia a formação de um grupo de trabalho para avaliar o atual arcabouço legal e regulatório em relação aos recursos digitais dos EUA. A introdução desta legislação é fundamental na jornada para a adoção em massa de ativos digitais.
Além disso, é um reflexo de que um número crescente de funcionários do governo entende que a regulamentação e uma compreensão mais profunda da tecnologia são necessárias para solidificar os Estados Unidos como líderes em inovação.
Este é um momento empolgante no espaço de ativos digitais e ter interesse do governo nessa tecnologia significa que estamos no limite de todos os cidadãos e organizações utilizando a moeda digital.
