O hacking ético é o uso de técnicas de hacking por agentes amigos na tentativa de descobrir, entender e corrigir vulnerabilidades de segurança em uma rede ou sistema de computador.
Os hackers éticos têm as mesmas habilidades e utilizam as mesmas ferramentas e táticas dos hackers mal-intencionados, mas seu objetivo é sempre melhorar a segurança da rede sem prejudicar a rede nem seus usuários.
De muitas maneiras, o hacking ético é como um ensaio para os ataques cibernéticos do mundo real. As organizações contratam hackers éticos para lançar ataques simulados em suas redes de computadores. Durante esses ataques, os hackers éticos demonstram como os cibercriminosos reais invadem uma rede e os danos que podem causar uma vez lá dentro.
Os analistas de segurança da organização podem usar essas informações para eliminar vulnerabilidades, fortalecer os sistemas de segurança e proteger dados confidenciais.
Às vezes, os termos "hacking ético" e "teste de penetração" são utilizados com o mesmo sentido. No entanto, os testes de penetração são apenas um dos métodos que os hackers éticos utilizam. Os hackers éticos também podem realizar avaliações de vulnerabilidade, análise de malware e outros serviços de segurança da informação.
Os hackers éticos seguem um código rigoroso de ética para garantir que suas ações ajudem em vez de prejudicar as empresas.
Muitas organizações que treinam ou certificam hackers éticos, como o Conselho Internacional de Consultores de E-Commerce (Conselho CE), publicam seu próprio código formal de ética por escrito. Embora a ética declarada possa variar entre hackers ou organizações, as diretrizes gerais são:
Em relação a esse código de ética, há dois outros tipos de hackers:
Às vezes chamados de "hackers black hat", hackers maliciosos cometem crimes cibernéticos com fins de ganho pessoal, ciberterrorismo ou alguma outra causa.Eles hackeiam sistemas de computador para roubar informações confidenciais, roubar fundos ou interromper operações.
Às vezes chamados de "hackers de chapéu cinza" (ou erroneamente chamados de "hackers de chapéu cinza"), esses hackers usam métodos antiéticos ou até mesmo trabalham fora da lei para fins éticos.
Exemplos incluem atacar uma rede ou sistema de informações sem permissão para testar uma exploração ou explorar publicamente uma vulnerabilidade de software que os fornecedores trabalharão em uma correção.Embora esses hackers tenham boas intenções, suas ações também podem levar a novos vetores de ataques a ataques maliciosos.
O hacking ético é um caminho de carreira legítimo. A maioria dos hackers éticos tem um diploma de bacharel em ciência da computação, segurança da informação ou área relacionada. Elas tendem a conhecer linguagens comuns de programação e scripts, como python e SQL.
São capacitados e continuam a desenvolvendo suas habilidades nas mesmas ferramentas e metodologias de hackers maliciosos, incluindo ferramentas de verificação de rede como o Nmap, plataformas de testes de penetração como o Metasploit e sistemas operacionais especializados de hacking como o Kali Linux.
Assim como outros profissionais de segurança cibernética, hackers éticos normalmente ganham credenciais para demonstrar suas habilidades e seu compromisso com a ética.Muitos fazem cursos de hacking ético ou se matriculam em programas de certificação específicos para a área.Algumas das certificações de hackers éticos mais comuns incluem:
Certified Ethical Hacker (CEH): oferecido pela EC-Council, um órgão internacional de certificação em cibersegurança, a CEH é uma das certificações de hacking ético mais amplamente reconhecidas.
CompTIA PenTest+: essa certificação se concentra em testes de penetração e avaliação de vulnerabilidade.
Teste de penetração SANS GIAC (GPEN): como o PenTest+, a certificação GPEN do SANS Institute valida as habilidades de teste de penetração de um hacker ético.
Os hackers éticos oferecem uma variedade de serviços.
Os testes de penetração, ou “pentestes”, são simulações de violações de segurança. Os pen testers simulam hackers mal-intencionados que conseguem o acesso não autorizado aos sistemas da empresa. É claro que os pen testers não causam nenhum dano real. Utilizam os resultados dos seus testes para ajudar a defender a empresa contra cibercriminosos reais.
Os testes de penetração ocorrem em três estágios:
Durante o estágio de recuperação, os testadores de penetração recolhem informações sobre computadores, dispositivos móveis, aplicativos da web, servidores da web e outros ativos da rede da empresa. Às vezes, esse estágio é chamado de "footprinting" porque os testadores de penetração mapeiam toda a pegada da rede.
Os testadores de penetração usam métodos manuais e automatizados para fazer o reconhecimento.
Eles podem vasculhar os perfis de mídia social dos funcionários e as páginas do GitHub em busca de dicas. Eles podem usar ferramentas como o Nmap para procurar portas abertas e ferramentas como o Wireshark para inspecionar o tráfego de rede.
Se permitido pela empresa, eles podem usar as táticas de engenharia social para enganar os funcionários no compartilhamento de informações confidenciais.
Quando os testadores de penetração entendem os contornos da rede e as vulnerabilidades que podem explorar, atacam o sistema. Os testadores de penetração podem tentar uma variedade de ataques, dependendo do escopo do teste. Alguns dos ataques mais comumente testados são:
– Injeções de SQL: os testadores de penetração tentam obter uma página da Web ou aplicativo para divulgar dados confidenciais inserindo códigos maliciosos nos campos de entrada.
– Scripting entre sites: os testadores de penetração tentam plantar códigos maliciosos no site da empresa.
– Ataques de negação de serviço: os testadores de penetração tentam colocar servidores, aplicativos e outros recursos de rede off-line, inundando-os com tráfego.
– Engenharia social: testadores de penetração usam phishing, baiting, pretexting ou outras táticas para enganar os funcionários para comprometer a segurança da rede.
Durante o ataque, os testadores de penetração exploram como hackers maliciosos podem explorar vulnerabilidades existentes e como podem passar pela rede uma vez por dentro. Eles descobrem que tipos de dados e ativos os hackers podem acessar. Eles também testam se as medidas de segurança existentes podem detectar ou evitar suas atividades.
No final do ataque, os testadores de penetração encobrem seus rastros. Isso serve para duas finalidades. Primeiro, demonstra como os criminosos cibernéticos podem se esconder em uma rede. Em segundo lugar, impede que hackers maliciosos sigam secretamente os hackers éticos no sistema.
Os testadores de penetração documentam todas as suas atividades durante o ataque.
Em seguida, apresentam um relatório à equipe de segurança da informação que descreve as vulnerabilidades que exploraram, os ativos e os dados que acessaram e como burlaram os sistemas de segurança. Os hackers éticos também fazem recomendações para priorizar e corrigir esses problemas.
A avaliação de vulnerabilidades é como um teste de penetração, mas não chega ao ponto de explorar as vulnerabilidades. Em vez disso, os hackers éticos utilizam métodos manuais e automatizados para encontrar, categorizar e priorizar vulnerabilidades em um sistema. Em seguida, eles compartilham suas descobertas com a empresa.
Alguns hackers éticos se especializam em analisar cepas de ransomware e malware. Eles estudam novas versões de malware para entender como elas funcionam e compartilhar suas conclusões com as empresas e com a comunidade mais ampla de segurança da informação.
Os hackers éticos também podem ajudar no gerenciamento estratégico de riscos de alto nível. Podem identificar ameaças novas e emergentes, analisar como essas ameaças afetam a postura de segurança da empresa e ajudar a empresa a desenvolver contramedidas.
Embora haja muitas maneiras de avaliar a segurança cibernética, o hacker ético pode ajudar as empresas a conhecer as vulnerabilidades de rede da perspectiva de um invasor.
Ao invadir redes com permissão, os hackers éticos podem mostrar como hackers mal-intencionados exploram diversas vulnerabilidades e ajudam a empresa a descobrir e fechar as mais críticas.
A perspectiva de um hacker ético também pode revelar detalhes que os analistas de segurança interna podem não ver. Por exemplo, os hackers éticos utilizam firewalls, algoritmos de criptografia, sistemas de detecção de intrusão (IDSs), sistemas de detecção estendida (XDRs) e outras contramedidas. Consequentemente, sabem exatamente como essas defesas funcionam na prática e onde não atendem, sem que a empresa sofra um vazamento de dados real.
O IBM X-Force Red oferece testes de penetração para aplicativos, redes, hardware e pessoal para você descobrir e corrigir vulnerabilidades que expõem seus ativos mais importantes a ataques.
Os serviços de segurança ofensiva incluem teste de penetração, gerenciamento de vulnerabilidades e simulação de adversários para ajudar a identificar, priorizar e corrigir falhas na segurança que cobrem todo o seu ecossistema digital e físico.
Adote um programa de gestão de vulnerabilidades que identifica, prioriza e gerencia a correção de falhas que podem expor seus ativos mais importantes.
A equipe global da IBM X-Force Red oferece uma gama completa de serviços de segurança ofensivos, incluindo testes de penetração, gerenciamento de vulnerabilidades e simulação adversária, para ajudar a identificar, priorizar e remediar falhas de segurança que cobrem todo o seu ecossistema digital e físico.