Com o custo de uma violação de dados chegando ao recorde histórico de USD 4,45 milhões, as organizações precisam localizar as vulnerabilidades. Basta uma brecha para algum hacker violar os ambientes. E, para superar os invasores, você precisa pensar como eles.

O IBM X-Force Red usa as mesmas táticas, ferramentas, técnicas e mentalidade dos invasores para descobrir e ajudar as organizações a corrigirem essas vulnerabilidades. Conte com a gente para se antecipar aos invasores e proteger seus dados mais valiosos.

Com mais de 200 hackers em todo o mundo, X-Force Red é uma equipe da IBM contratada para invadir organizações e descobrir vulnerabilidades que os invasores podem explorar para ganho pessoal. Os serviços de segurança ofensiva da equipe, que incluem teste de penetração, gestão das vulnerabilidades e simulação de adversários, identificam, priorizam e corrigem falhas na segurança em todo o seu ecossistema digital e físico.