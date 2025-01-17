Os riscos corporativos têm diversas origens, incluindo incerteza financeira, responsabilidades legais, uso de tecnologia, erros de gestão estratégica, acidentes e desastres naturais. As práticas de gerenciamento de riscos visam antecipar essas ameaças e seus impactos potenciais, além de estabelecer planos para enfrentá-las quando surgirem.
O gerenciamento de riscos é um componente essencial de qualquer estratégia empresarial. Ele ajuda empresas e indivíduos a se protegerem contra despesas financeiras, ineficiências, danos à reputação e outras perdas potenciais.
As causas fundamentais dos riscos podem ser internas (como erro humano ou falhas no sistema) ou externas (como crises globais, mudanças climáticas ou avanços tecnológicos). Quando eventos inesperados ocorrem, as organizações precisam lidar com as consequências.
Os riscos possíveis podem ser menores, como um aumento temporário de custos. No entanto, também podem ser catastróficos, com consequências graves — incluindo grandes prejuízos financeiros, perda de reputação ou até mesmo o fechamento do negócio.
Ao adotar uma abordagem abrangente e proativa de gerenciamento de riscos, as empresas podem se proteger e responder adequadamente diante de ameaças.
Em essência, gerenciar riscos não se trata apenas de evitar resultados negativos, mas também de viabilizar resultados positivos, apoiando o sucesso e a sustentabilidade de longo prazo de um negócio.
O gerenciamento de riscos oferece diversos benefícios, incluindo:
Identificar e gerenciar riscos pode ajudar as organizações a evitar perdas financeiras decorrentes de litígios custosos ou danos à reputação. Ao mitigar riscos, elas podem garantir a conformidade com regulamentações do setor e construir confiança entre os stakeholders, incluindo investidores, funcionários e consumidores.
Ao antecipar problemas e resolvê-los rapidamente, as organizações podem evitar incidentes prejudiciais à reputação, como falhas de produtos ou violação de dados.
Processos eficazes de gerenciamento de riscos também oferecem insights valiosos sobre as possíveis implicações de diferentes decisões empresariais. Como resultado, ajudam líderes a melhorar a tomada de decisões estratégicas e podem levar a melhorias operacionais, como melhor controle de qualidade ou fluxos de trabalho mais otimizados.
As empresas enfrentam diversos tipos de riscos, incluindo:
O risco financeiro inclui questões relacionadas a mudanças nas condições de mercado, taxas de juros, taxas de câmbio e outros fatores. Risco de crédito (a possibilidade de inadimplência de um tomador) e risco de liquidez (a incapacidade de atender a demandas financeiras de curto prazo) também são exemplos de risco financeiro.
O risco operacional, como categoria, inclui ameaças internas e externas. Problemas internos como erro humano, falhas de tecnologia e sistemas, e ineficiências operacionais podem comprometer a capacidade de uma organização de cumprir suas obrigações e atingir seus objetivos.
Eventos externos como desastres naturais ou instabilidade geopolítica podem interromper operações da cadeia de suprimentos e causar danos físicos.
Os riscos de cibersegurança incluem violações de dados, ataques cibernéticos, tentativas de phishing e problemas de acesso não autorizado a sistemas ou informações da empresa. As ameaças relacionadas à tecnologia estão se expandindo para incluir questões de segurança envolvendo inteligência artificial (IA) e ferramentas e processos impulsionados por IA.
O risco estratégico está associado a decisões empresariais equivocadas, estratégias ineficazes ou respostas inadequadas a mudanças tecnológicas ou alterações no comportamento dos clientes.
Riscos de projeto relacionados à concorrência de mercado — incluindo fusões e aquisições, entrada em novos mercados ou o lançamento de novos produtos — são considerados riscos estratégicos.
O risco de conformidade envolve questões relacionadas ao cumprimento de leis, regulamentos e normas. A falha em acompanhar regras regulatórias em constante evolução ou em monitorar processos internos pode gerar problemas legais e financeiros.
O risco reputacional inclui qualquer fator que prejudique a imagem pública de uma organização, como publicidade negativa, insatisfação de clientes ou questões éticas. Mudanças no sentimento público podem gerar consequências operacionais e financeiras para as empresas.
As organizações podem responder aos riscos de diferentes maneiras. Algumas das opções de tratamento de risco mais comuns incluem:
Prevenção de riscos significa não participar de atividades que possam afetar negativamente a organização. Por exemplo, uma organização pode recusar um investimento ou decidir não lançar uma nova linha de produtos para evitar o risco de prejuízos.
A redução de riscos aceita o risco, mas visa minimizá-lo e mitigar seus impactos. A redução de riscos aceita o risco, mas foca em impedir que qualquer perda se espalhe. Isso é semelhante aos benefícios de cuidados preventivos em apólices de seguro de saúde.
O compartilhamento de riscos envolve transferir parte ou a totalidade do risco para outra parte. Uma corporação é um bom exemplo de compartilhamento de riscos: vários investidores juntam seu capital e cada um assume apenas uma parte do risco de o negócio fracassar.
A transferência de riscos envolve contratar uma terceira parte para absorver os riscos. Por exemplo, esse método pode incluir a contratação de um seguro para cobrir possíveis danos materiais ou lesões corporais.
Eliminar todos os riscos não é possível. Após tomar medidas para evitar, reduzir, compartilhar ou transferir riscos, as organizações enfrentam as preocupações remanescentes (também conhecidas como riscos residuais). A aceitação e a retenção de riscos envolvem aceitar as possíveis consequências dos riscos e preparar-se para gerenciá-las caso ocorram.
Os processos de gerenciamento de riscos envolvem as pessoas, a tecnologia e os comportamentos que ajudam uma organização a lidar com os riscos e a alcançar seus objetivos. Quatro etapas fundamentais em qualquer plano de gerenciamento de riscos incluem:
A identificação de riscos é o processo de reconhecer ameaças potenciais para uma organização, suas operações e sua força de trabalho. Pode incluir práticas como a avaliação de ameaças à segurança de TI (como malware ou ransomware) ou o monitoramento das condições climáticas em busca de desastres naturais e outros eventos que possam interromper as operações comerciais. As organizações podem optar por registrar suas descobertas em um registro de riscos.
A avaliação de riscos se concentra na análise e na avaliação de possíveis fatores de risco. A análise de riscos envolve estabelecer a probabilidade de que um evento de risco ocorra e o possível resultado de cada evento.
A avaliação de riscos compara a magnitude de cada risco e os classifica de acordo com sua proeminência e consequências. Para avaliar os riscos, a equipe de gerenciamento de riscos pode adotar uma priorização com base no grau de ameaça que os riscos representam para a organização e seus objetivos.
A mitigação de riscos envolve o desenvolvimento e a implementação de estratégias para lidar com os riscos de uma organização e controlá-los. Ela inclui ações de controle de riscos que são colocadas em prática para enfrentar fatores de risco e os efeitos dessas ações no avanço de projetos ou objetivos.
As estratégias de mitigação podem incluir respostas comuns a riscos, como prevenção, redução, compartilhamento, transferência e aceitação do risco.
O gerenciamento de riscos é um processo contínuo que se adapta e evolui com o tempo. Repetir e monitorar esse processo ajuda as organizações a se manterem atualizadas sobre novos riscos.
Ao monitorar continuamente os riscos e adaptar as estratégias de gerenciamento, as organizações podem proteger melhor seus ativos, reputação e lucratividade no longo prazo.
Existem várias especialidades dentro do gerenciamento de riscos.
O gerenciamento de riscos cibernéticos, também chamado de gerenciamento de riscos de segurança cibernética, envolve a proteção dos ativos digitais e da infraestrutura de TI de uma organização.
Cibercriminosos, erros de funcionários e outras ameaças digitais e físicas podem derrubar sistemas críticos ou causar perdas de dados e receita.
O gerenciamento de riscos de cibersegurança ajuda as empresas a identificar suas ameaças mais críticas e selecionar as medidas de segurança de TI adequadas para proteger seus sistemas de informação.
O gerenciamento de riscos de IA trata dos riscos potenciais associados às tecnologias de inteligência artificial. À medida que as ferramentas de IA se tornam mais amplamente utilizadas, as organizações que as desenvolvem e utilizam precisam garantir que sejam confiáveis, transparentes e éticas.
O gerenciamento de riscos de IA pode fortalecer a cibersegurança de uma organização e seu uso de segurança em IA. Também pode ajudar a garantir a conformidade regulatória e a confiança dos stakeholders à medida que a tecnologia evolui.
As organizações utilizam modelos matemáticos complexos para tomada de decisões, como previsões financeiras ou segmentação de clientes. Se os modelos tiverem um desempenho inadequado, as organizações podem sofrer perdas financeiras ou responsabilidades legais.
O gerenciamento de riscos de modelos (MRM) envolve a validação de modelos e ferramentas antes e depois de sua implementação, além de ajustes contínuos ao longo do seu ciclo de vida para proteger sua integridade.
O gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos (SCRM) busca identificar vulnerabilidades na cadeia de suprimentos e minimizar seu impacto nas operações, reputação e desempenho financeiro de uma empresa.
Os riscos internos e externos da cadeia de suprimentos podem ter diversas origens, incluindo desastres naturais, eventos geopolíticos, falência de fornecedores, problemas de qualidade e ataques cibernéticos. Uma SCRM eficaz pode promover resiliência operacional, identificar áreas de desperdício ou ineficiência e proteger a reputação da empresa.
O gerenciamento de riscos de terceiros (TPRM) trata dos riscos associados à terceirização de tarefas para fornecedores ou prestadores de serviços externos. Essas parcerias podem envolver funções como serviços de TI, gerenciamento da cadeia de suprimentos ou suporte ao cliente.
O TPRM ajuda as organizações a compreenderem seus relacionamentos comerciais com terceiros e as medidas de proteção que esses fornecedores utilizam. Isso contribui para evitar problemas como interrupções operacionais, violações de segurança e falhas de conformidade.
O TPRM é um subconjunto do gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos e também é chamado, por vezes, de gerenciamento de riscos de fornecedores (VRM).
As tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) apoiam programas de gerenciamento de riscos ao ajudar as organizações a identificar e mitigar proativamente ameaças potenciais.
Especialistas em gerenciamento de riscos e outros profissionais da área podem usar ferramentas e sistemas de IA para detectar problemas com mais precisão e automatizar soluções.
Diversas normas e iniciativas internacionais fornecem diretrizes sobre gerenciamento de riscos. Essas normas incluem um conjunto específico de processos que visam desenvolver uma estratégia de gerenciamento de riscos com base nos objetivos e necessidades de uma organização.
Entre as normas internacionais mais amplamente utilizadas estão:
Essas normas de gerenciamento de riscos oferecem a vantagem de uma abordagem estruturada. O uso dessas ferramentas pode auxiliar em atividades de benchmarking e comparação com concorrentes ou pares do setor.
No entanto, essas normas podem ser onerosas ou demoradas para algumas organizações implementarem e podem não ser suficientemente flexíveis para atender aos requisitos exclusivos de determinadas organizações.
Portanto, a decisão de adotar um padrão internacional de gerenciamento de riscos depende das necessidades específicas da organização, de sua tolerância ao risco e de sua disposição para assumi-lo.
