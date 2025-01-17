O gerenciamento de riscos é um componente essencial de qualquer estratégia empresarial. Ele ajuda empresas e indivíduos a se protegerem contra despesas financeiras, ineficiências, danos à reputação e outras perdas potenciais.

As causas fundamentais dos riscos podem ser internas (como erro humano ou falhas no sistema) ou externas (como crises globais, mudanças climáticas ou avanços tecnológicos). Quando eventos inesperados ocorrem, as organizações precisam lidar com as consequências.

Os riscos possíveis podem ser menores, como um aumento temporário de custos. No entanto, também podem ser catastróficos, com consequências graves — incluindo grandes prejuízos financeiros, perda de reputação ou até mesmo o fechamento do negócio.

Ao adotar uma abordagem abrangente e proativa de gerenciamento de riscos, as empresas podem se proteger e responder adequadamente diante de ameaças.

Em essência, gerenciar riscos não se trata apenas de evitar resultados negativos, mas também de viabilizar resultados positivos, apoiando o sucesso e a sustentabilidade de longo prazo de um negócio.