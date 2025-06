O que é um ataque cibernético?

Se bem-sucedidos, os ataques cibernéticos podem prejudicar as empresas. Eles podem causar inatividade, perda de dados e perda de dinheiro. Por exemplo:

Os hackers podem usar malware ou ataques de denial-of-service para causar falhas no sistema ou servidores. Esse downtime pode levar a grandes interrupções no serviço e perdas financeiras. De acordo com o relatório do custo das violações de dados , a violação média resulta em uma perda de negócios de US$ 2,8 milhões.





Os ataques de injeção SQL permitem que hackers alterem, excluam ou roubem dados de um sistema.





Os ataques de phishing permitem que hackers enganem as pessoas no envio de dinheiro ou informações confidenciais para elas.





Os ataques de ransomware podem desativar um sistema até que a empresa pague ao invasor um resgate. De acordo com um relatório , o pagamento médio de resgate é de US$ 812.360.



Além de prejudicar diretamente o alvo, os ataques cibernéticos podem ter uma série de custos e consequências secundários relacionados à detecção, resposta e correção de violações. No entanto, as organizações que aplicaram IA e automação à prevenção de segurança tiveram o maior impacto na redução do custo de uma violação, economizando uma média de US$ 2,22 milhões em relação às organizações que não implementaram essas tecnologias.

Os ataques cibernéticos também podem ter repercussões para vítimas além do alvo imediato. Em 2021, a gangue de ransomware DarkSide atacou o Colonial Pipeline, o maior sistema de dutos de petróleo refinado nos EUA. Os invasores entraram na rede da empresa usando uma senha comprometida. Eles fecharam o duto que transporta 45% do gás, diesel e combustível de aviação fornecidos para a costa leste dos EUA, levando à escassez generalizada de combustível.

Os cibercriminosos exigiram um resgate de quase US$ 5 milhões na criptomoeda Bitcoin, que a Colonial Pipeline pagou. No entanto, com a ajuda do governo dos EUA, a empresa eventualmente recuperou US$ 2,3 milhões do resgate.