A integridade dos dados é semelhante ao controle de qualidade em empresas tradicionais voltadas para produtos e garante que a matéria-prima esteja correta, segura e apropriada para o uso pretendido.

A dependência de bons dados na análise de dados comerciais, nas interações com os clientes e na conformidade destaca a importância da integridade dos dados em toda a organização. O ditado "entra lixo, sai lixo" é altamente relevante quando se usa dados para tomar decisões de negócios sólidas, tratar os clientes de forma justa e correta e elaborar relatórios comerciais precisos que estejam em conformidade com as regulamentações do setor. Dados ruins, uma vez operacionalizados, levam a resultados indesejáveis.

As organizações precisam manter os dados completos, precisos, consistentes e seguros durante todo o ciclo de vida. A integridade dos dados ajuda a promover essa completude, mantendo todos os elementos de dados intactos, sem alteração, truncamento ou perda e evitando alterações que possam distorcer a análise e prejudicar as condições de teste consistentes. Sem processos de integridade de dados, as organizações não seriam capazes de verificar se os dados futuros correspondem aos dados passados, independentemente dos padrões de acesso. Além disso, a integridade dos dados serve para fortalecer a segurança dos dados controlando o acesso e os protegendo contra a exploração não autorizada por meio de autenticação, autorização, criptografia e estratégias abrangentes de proteção de dados, incluindo backups e registro de acesso.

Além da tomada de decisões, a integridade dos dados é crucial para proteger as informações pessoais e confidenciais dos titulares dos dados. Erros no manuseio dos dados dos clientes, seja por erro humano ou ataques cibernéticos, podem levar a violações de privacidade e confiança, deturpação de indivíduos e danos possivelmente graves à reputação. Isso também se aplica aos dados primários menos sensíveis, onde imprecisões podem distorcer a compreensão e o tratamento que a empresa dá aos seus usuários, afetando sua inclusão nas tendências e nas interações com a marca. Manter a integridade dos dados, portanto, não é apenas uma questão operacional ou de conformidade, mas um imperativo estratégico que afeta todas as facetas do relacionamento de uma organização com seus clientes e sua posição no mercado.