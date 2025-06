Os cloud databases coletam, entregam, replicam e enviam para a edge todos os dados de uma organização usando o conceito de nuvem híbrida. Os usuários não precisam mais implementar o middleware dependente para atender a solicitações de bancos de dados em qualquer parte do mundo. Eles podem conectar aplicações diretamente a seu banco de dados.

Os bancos de dados híbridos criam uma nuvem de dados híbrida distribuída para aumentar o desempenho, alcance, tempo de atividade, mobilidade e economia de custos, para que as organizações possam:

comece pequeno e torne-se grande;



escale elasticamente sob demanda;



divida os clusters em vários data centers;



gerencie a nuvem de forma independente ou deixe que um provedor a gerencie para eles; e



combine diferentes provedores de serviços em nuvem para otimizar a abrangência geográfica, acordos de nível de serviço (SLAs), preços e requisitos regulatórios.

Por exemplo, as organizações financeiras estão adotando o conceito híbrido, usando o banco de dados como um repositório central para todas as suas fontes de dados diferentes e, em seguida, fornecendo esses dados financeiros no formato JSON. Esses dados são então distribuídos para o banco de dados como um serviço e replicados para regiões geográficas em todo o mundo.

Se um cliente em Cingapura tiver que esperar mais de 4 segundos para que os dados de seu aplicativo móvel sejam recuperados de um banco de dados em Nova Jersey, é provável que esse cliente não volte a usar esse aplicativo. O banco de dados como serviço (DBaaS) pode replicar e distribuir imediatamente e oferecer acesso quase em tempo real a dados em todo o mundo.