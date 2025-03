O que é análise de dados de negócios?

Essas análises de dados ajudam as organizações a tomar decisões sobre o futuro com base nas informações e recursos existentes. Toda empresa pode usar a análises de dados prescritiva ao avaliar seus dados existentes para adivinhar o que acontecerá a seguir. Por exemplo, as organizações de marketing e vendas podem analisar as taxas de sucesso de leads de conteúdo recente para determinar quais tipos de conteúdo devem priorizar no futuro. As empresas de serviços financeiros a usam para detecção de fraude, analisando os dados existentes para tomar decisões em tempo real sobre se alguma compra é potencialmente fraudulenta.