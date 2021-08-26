O software de GCH, também conhecido como sistema de informação de recursos humanos (SIRH) ou sistema de gerenciamento de recursos humanos (SGRH), é uma aplicação de tecnologia capaz de ajudar os empregadores a gerenciar e cuidar de seus funcionários. O software pode reunir planejamento, gerenciamento e análise de talentos em um único sistema.



O software de GCH lida com os processos de RH de toda a empresa que visam aumentar o ROI do capital humano. Um SIRH concentra-se em dados e processos de membros individuais da equipe, em vez de uma força de trabalho inteira, enquanto um SGRH pode fornecer um conjunto abrangente de recursos de software de RH. Esse pacote pode incluir um SIRH completo, além de recursos de GCH, gerenciamento de tempo e folha de pagamento, com a opção de integrar todos os processos de RH e GCH no SGRH.