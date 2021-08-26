O que é Gestão de capital humano (GCH)?

O que é GCH?

A gestão de capital humano (GCH) é um conjunto de práticas e ferramentas utilizadas para atrair, recrutar, treinar, desenvolver, gerenciar e reter funcionários para atingir as metas de negócios.  

As organizações que dependem dos funcionários para atingir seus objetivos alocam recursos para desenvolver as principais habilidades de que sua equipe precisa para entregar resultados. A gestão do capital humano ajuda a identificar lacunas nas capacidades dos funcionários e concentrar os esforços de recrutamento para atender a essas necessidades.

O uso de práticas de GCH pode ajudar a criar uma cultura organizacional forte que promova o desenvolvimento dos funcionários e o comprometimento com os objetivos da empresa. Os funcionários têm mais controle sobre suas carreiras e são incentivados a dedicar suas habilidades e talentos ao empregador no longo prazo.
Componentes da gestão de capital humano

A gestão do capital humano concentra-se na agregação de valor aos funcionários de uma organização para oferecerem os melhores resultados. Abrange funções de recursos humanos, remuneração e outras áreas-chave vitais para a visão e a missão de uma empresa. O GCH apresenta um processo para otimizar o desempenho e a eficiência da equipe de uma empresa, oferecendo uma estratégia geral para orientar a atração de talentos, recrutamento, integração e treinamento, administração de benefícios e relatórios.
Quais são os componentes do GCH?
Gestão de talentos

O gerenciamento de talentos estimula os funcionários a desenvolver novas habilidades e a aprimorar seu desempenho no trabalho. Começa quando um candidato interage pela primeira vez com uma empresa e nunca termina de fato.
Recrutamento e contratação

Um dos aspectos mais importantes da gestão do capital humano é atrair e contratar talentos que ajudem a organização a atingir seus objetivos. Proporciona as ferramentas de que o departamento de recursos humanos precisa para posicionar a organização como um local de trabalho ideal para os funcionários e simplificar o processo de recrutamento.
Integração e treinamento

A gestão do capital humano exige a integração eficaz de novos funcionários. Isso os apresenta à cultura da empresa, aos requisitos e expectativas do trabalho e cria um ambiente que os ajuda a se encaixarem em suas funções. Outra função do GCH é treinar os funcionários para oferecerem o melhor desempenho para a organização.
Administração de benefícios

O GCH pode ajudá-lo a simplificar a complexa tarefa de gerenciar os benefícios da sua força de trabalho e facilitar o planejamento e a tomada de decisões para seus funcionários. Configure seus planos de benefícios uma vez, impulsionando inscrições e descontos em todo o sistema.
Tempo, presença e folha de pagamento

Gerenciar agendas, horas trabalhadas e folgas é fundamental para a precisão e a conformidade da folha de pagamento. O processo de GCH certo pode facilitar o monitoramento e gerenciamento das horas de trabalho, deixar inscrições e requisitos de segurança e automatizar sua folha de pagamento.
Atendimento ao funcionário e autoatendimento

A GCH pode oferecer aplicações de autoatendimento e sistemas de rastreamento para controle de ponto e presença, prestação de serviços, incluindo help desks de RH, portais de intranet, autoatendimento de funcionários e autoatendimento de gerentes.
Relatórios e análises de dados

A gestão de capital humano oferece um banco de dados de insights acionáveis para ajudar as organizações a agregar valor aos seus funcionários. Dados de avaliações de desempenho, solicitações de benefícios de funcionários, habilidades, taxa de rotatividade e outras estatísticas podem ajudá-los a ajustar suas práticas para melhorar o ambiente de trabalho e alcançar objetivos.
Benefícios da gestão do capital humano

O maior benefício da gestão do capital humano é que ela permite que as organizações extraiam o máximo valor de seus funcionários. O GCH simplifica as tarefas de recursos humanos e oferece vários outros benefícios, inclusive combinar o funcionário certo com o trabalho certo, aumentar a produtividade da força de trabalho, reduzir custos e aumentar o ROI e impulsionar o desenvolvimento dos funcionários.
Como a GCH beneficia uma organização?
Contrate as pessoas certas para a função certa

As organizações podem combinar funcionários com cargos onde possam usar suas habilidades e talentos. O GCH apresenta processos que podem identificar os pontos fortes e as competências individuais dos funcionários e combiná-los com a melhor função.
Aumente a produtividade e a eficiência da força de trabalho

Ao investir em treinamento que desenvolva capacidades específicas, a organização precisa atingir suas metas. A gestão do capital humano ajuda a aumentar a produtividade. Melhora também a eficiência porque o sistema coloca os funcionários em funções nas quais podem ter o melhor desempenho possível.
Simplifique as funções de RH

O GCH pode acelerar os processos de recursos humanos consolidando sistemas de RH diferentes, empregando análises em decisões mais inteligentes da força de trabalho e automatizando processos manuais em âmbito global e local.
Reduza custos e aumente o ROI

Um sistema eficiente de gestão de capital humano pode aprimorar a gestão de desempenho para simplificar processos, reduzir custos, aumentar a receita e aumentar o retorno sobre o investimento (ROI).

Fortaleça o desenvolvimento dos funcionários e o planejamento de carreira

Outra função da gestão de capital humano é oferecer treinamento adequado para ajudar os funcionários a obter o melhor desempenho e planejar para o futuro. Identifica lacunas de capacidade por meio de treinamento, pesquisas, avaliações de desempenho e outras fontes de feedback.

O que é o software de GCH?

O software de GCH, também conhecido como sistema de informação de recursos humanos (SIRH) ou sistema de gerenciamento de recursos humanos (SGRH), é uma aplicação de tecnologia capaz de ajudar os empregadores a gerenciar e cuidar de seus funcionários. O software pode reunir planejamento, gerenciamento e análise de talentos em um único sistema.


O software de GCH lida com os processos de RH de toda a empresa que visam aumentar o ROI do capital humano. Um SIRH concentra-se em dados e processos de membros individuais da equipe, em vez de uma força de trabalho inteira, enquanto um SGRH pode fornecer um conjunto abrangente de recursos de software de RH. Esse pacote pode incluir um SIRH completo, além de recursos de GCH, gerenciamento de tempo e folha de pagamento, com a opção de integrar todos os processos de RH e GCH no SGRH.
Benefícios do software GCH

O software de GCH oferece recursos organizacionais avançados e outras ferramentas que melhoram a eficiência da organização. A implementação de uma solução robusta de GCH pode ajudá-lo a simplificar as tarefas de RH, acessar dados em tempo real, evitar penalidades de conformidade, melhorar a segurança e aprimorar os relatórios.

Quais são os principais benefícios do uso de um software de GCH?
Sistemas integrados de funções de RH

O software certo permite que uma empresa simplifique tarefas, melhore a eficiência geral, ofereça acesso sob demanda a informações relacionadas a RH, aumente os benefícios dos funcionários e reduza erros humanos na manutenção de registros críticos.

Tomada de decisão acionada por dados

O software de GCH pode ser integrado entre funções e proporcionar o acesso em tempo real aos dados. Utiliza a nuvem para oferecer eficiência e mobilidade, possibilitando que você acesse a análise de dados certa para ser usada na tomada de decisões.
Conformidade aprimorada

É importante cumprir as normas de conformidade para evitar penalidades e multas elevadas. O software de conformidade de GCH automatiza os fluxos de trabalho, as listas de verificação, os relatórios, o arquivamento e a documentação necessários para ajudar sua empresa a permanecer em conformidade.

segurança e privacidade de dados

As soluções de GCH podem melhorar a segurança da sua empresa, reduzindo a quantidade de documentação e os riscos de segurança relacionados. Esses sistemas podem contar com protocolos de segurança rígidos com direitos de acesso cuidadosamente personalizados de acordo com as necessidades da sua organização.

Relatórios aprimorados

Com uma solução integrada, você pode rastrear as informações dos funcionários e criar relatórios que forneçam informações acionáveis para a tomada de decisões. Os relatórios geralmente podem ser exportados em várias opções de tipo de arquivo.

