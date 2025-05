O que é análise da cadeia de suprimentos?

No passado, a análise da cadeia de suprimentos se limitava principalmente à análise estatística e a indicadores de desempenho quantificáveis voltados para o planejamento e a previsão da demanda. Os dados eram armazenados em planilhas provenientes de diferentes participantes da cadeia de suprimentos.

Na década de 1990, as empresas passaram a adotar o intercâmbio eletrônico de dados (EDI) e sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para conectar e trocar informações entre parceiros da cadeia de suprimentos. Esses sistemas facilitaram o acesso aos dados para análise, além de auxiliarem no design, planejamento e previsão dos negócios.

Nos anos 2000, as empresas começaram a adotar soluções de business intelligence e software de análise preditiva. Essas soluções ajudavam as companhias a obter um conhecimento mais aprofundado sobre o desempenho de suas redes de suprimentos, tomar decisões mais acertadas e otimizar essas redes.

O desafio atual é como as empresas podem utilizar da melhor forma os enormes volumes de dados gerados em suas redes de cadeia de suprimentos. Em 2017, por exemplo, uma cadeia típica de suprimentos acessava 50 vezes mais dados do que apenas cinco anos antes.¹ No entanto, menos de um quarto desses dados era efetivamente analisado. Além disso, embora aproximadamente 20% de todos os dados da cadeia sejam estruturados e facilmente analisáveis, 80% são dados não estruturados ou dados obscuros (dark data).² As organizações hoje buscam formas de analisar melhor esses dados obscuros.

Estudos apontam as tecnologias cognitivas ou a inteligência artificial como a próxima fronteira na análise da cadeia de suprimentos. As soluções de IA vão além da retenção de informações e automação de processos. Softwares de IA podem pensar, raciocinar e aprender de maneira semelhante à humana. A IA também pode processar volumes imensos de dados, tanto estruturados quanto não estruturados, e fornecer resumos e análises dessas informações instantaneamente.

A IDC estimou que, até 2020, 50% de todos os softwares empresariais incorporariam alguma função de computação cognitiva.³ A IA não apenas fornece uma plataforma poderosa para correlacionar e interpretar dados de diferentes sistemas e fontes, como também permite às organizações analisar dados e inteligência da cadeia de suprimentos em tempo real. Juntamente com tecnologias emergentes como blockchain, as empresas do futuro serão capazes de prever e antecipar eventos de forma proativa.