O que é produtividade dos funcionários?

Melhorar a produtividade dos funcionários é um componente crítico do sucesso organizacional. A produtividade aprimorada permite que os funcionários atinjam os objetivos de maneira mais rápida e eficiente, levando a economia de custos e maior lucratividade. Também contribui para a satisfação dos funcionários.

Um componente importante da produtividade é a eliminação ou automação de tarefas rotineiras ou tediosas, que não exigem uma grande quantidade de input cognitivo humano. Nos últimos anos, as organizações implementaram todos os tipos de fluxos de trabalho impulsionados por IA para automatizar tarefas repetitivas, o que economiza tempo e dinheiro da empresa e muitas vezes libera o tempo dos funcionários para se concentrarem em trabalhos mais interessantes e de “nível superior”, que exigem capacidades cognitivas únicas que os humanos são mais adequados para oferecer.