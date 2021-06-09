O que é gerenciamento de documentos?

Gerenciamento de documentos é um sistema ou processo usado para capturar, rastrear e armazenar documentos eletrônicos como PDFs, arquivos de processamento de texto e imagens digitais de conteúdo baseado em papel.

O gerenciamento de documentos pode economizar tempo e dinheiro. Ele fornece segurança de documentos, controle de acesso, armazenamento centralizado, trilhas de auditoria e pesquisa e recuperação simplificadas.

 Por que o gerenciamento de documentos é importante?

O armazenamento em papel pode exigir um espaço físico significativo. Uma plataforma de gerenciamento de documentos pode integrar documentos diferentes para maior controle, acesso e eficiência do processo. Ela oferece vantagens em termos de recuperação de informações, segurança, governança e menor custo operacional. Além disso, o gerenciamento adequado de registros está se tornando um imperativo legal.
Melhor serviço ao cliente

Reduza custos e melhore relacionamentos
veja como a Turkcell Global Bilgi colocou a captura de documentos para funcionar. Usando uma solução que pode ler manuscritos, formulários e números, ela reduziu os custos operacionais e aumentou a satisfação do cliente.
 
Fundamentos do gerenciamento de documentos
Menos papel, mais funcionalidade

O gerenciamento de documentos passou de papel digitalizado para incluir segurança, auditoria e muito mais.
Maior capacidade de armazenamento

A capacidade de armazenamento de um servidor é maior do que a de um arquivo físico ou depósito.  
Atributos comuns

Os sistemas variam em escopo, mas compartilham atributos como indexação, controle de versão e muito mais.  
Desafios comuns de gerenciamento de documentos
Modelos para novos tipos de documentos

Os serviços de captura habilitados para IA eliminam a necessidade de modelos.
Fundos adicionais para implementar servidores

O processamento baseado em nuvem reduz os custos de implementação e gerenciamento.
Gerenciamento de dados confidenciais

As ferramentas podem sinalizar dados protegidos para serem editados ou redirecionados.
Falta de análise de dados

Muitas soluções oferecem estratégias valiosas de extração de dados.  
Soluções de gerenciamento de documentos
IBM® Cloud Pak for Business Automation

Obtenha melhor desempenho ao aplicar a automação inteligente para transformar as operações principais.

IBM Content Manager on Demand

Capture e armazene grandes volumes de documentos, incluindo conjuntos de dados XML, extratos de saída e muito mais.

IBM Datacap on Cloud

Simplifique a captura, o reconhecimento e a classificação de documentos para usuários e aplicações.

IBM FileNet Image Services

Gerencie grandes volumes de informações fixas com acesso rápido e seguro a conteúdo empresarial.

IBM FileNet Content Manager

Use ferramentas e recursos de pouco código para ajudar a criar aplicativos de negócios significativos em qualquer nuvem.

Dê o próximo passo

Desenvolver automações integradas com IA usando ferramentas de low-code e no-code, atribuir tarefas aos bots e acompanhar o desempenho com o IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatível com qualquer nuvem híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados foi desenvolvido para transformar fluxos de trabalho fragmentados e acelerar o crescimento empresarial.

