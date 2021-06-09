O que é gerenciamento de documentos?

Gerenciamento de documentos é um sistema ou processo usado para capturar, rastrear e armazenar documentos eletrônicos como PDFs, arquivos de processamento de texto e imagens digitais de conteúdo baseado em papel.
O gerenciamento de documentos pode economizar tempo e dinheiro. Ele fornece segurança de documentos, controle de acesso, armazenamento centralizado, trilhas de auditoria e pesquisa e recuperação simplificadas.
O armazenamento em papel pode exigir um espaço físico significativo. Uma plataforma de gerenciamento de documentos pode integrar documentos diferentes para maior controle, acesso e eficiência do processo. Ela oferece vantagens em termos de recuperação de informações, segurança, governança e menor custo operacional. Além disso, o gerenciamento adequado de registros está se tornando um imperativo legal.
Reduza custos e melhore relacionamentos
veja como a Turkcell Global Bilgi colocou a captura de documentos para funcionar. Usando uma solução que pode ler manuscritos, formulários e números, ela reduziu os custos operacionais e aumentou a satisfação do cliente.
O gerenciamento de documentos passou de papel digitalizado para incluir segurança, auditoria e muito mais.
A capacidade de armazenamento de um servidor é maior do que a de um arquivo físico ou depósito.
Os sistemas variam em escopo, mas compartilham atributos como indexação, controle de versão e muito mais.
Os serviços de captura habilitados para IA eliminam a necessidade de modelos.
O processamento baseado em nuvem reduz os custos de implementação e gerenciamento.
As ferramentas podem sinalizar dados protegidos para serem editados ou redirecionados.
Muitas soluções oferecem estratégias valiosas de extração de dados.
Obtenha melhor desempenho ao aplicar a automação inteligente para transformar as operações principais.
Capture e armazene grandes volumes de documentos, incluindo conjuntos de dados XML, extratos de saída e muito mais.
Simplifique a captura, o reconhecimento e a classificação de documentos para usuários e aplicações.
Gerencie grandes volumes de informações fixas com acesso rápido e seguro a conteúdo empresarial.
Use ferramentas e recursos de pouco código para ajudar a criar aplicativos de negócios significativos em qualquer nuvem.
Desenvolver automações integradas com IA usando ferramentas de low-code e no-code, atribuir tarefas aos bots e acompanhar o desempenho com o IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatível com qualquer nuvem híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados foi desenvolvido para transformar fluxos de trabalho fragmentados e acelerar o crescimento empresarial.