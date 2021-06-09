O que é gerenciamento de documentos?

O armazenamento em papel pode exigir um espaço físico significativo. Uma plataforma de gerenciamento de documentos pode integrar documentos diferentes para maior controle, acesso e eficiência do processo. Ela oferece vantagens em termos de recuperação de informações, segurança, governança e menor custo operacional. Além disso, o gerenciamento adequado de registros está se tornando um imperativo legal.