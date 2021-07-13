O que é planejamento, orçamento e forecasting?

Práticas básicas de contabilidade empresarial remontam ao século XIV, quando os investidores venezianos acompanhavam suas expedições comerciais à Ásia usando contabilidade de entrada dupla, declarações de renda e balanços. A palavra "orçamento" é da antiga palavra francesa "bougette", que significa "bolsa pequena". O governo britânico começou a usar a expressão "abrir o orçamento" em meados do século XVIII, quando o chanceler apresentou as demonstrações financeiras anuais. As empresas começaram a usar regularmente o termo "orçamento" para suas finanças no final do século XIX.

Previsões de negócios modernas começaram em resposta à devastação econômica causada pela Grande Depressão da década de 1930. Foram desenvolvidos novos tipos de estatísticas e análises estatísticas que poderiam ajudar as empresas a prever melhor o futuro. As empresas de consultoria surgiram para ajudar as empresas a usar essas novas ferramentas de previsão.

Contabilidade e forecasting eram difíceis no início do século XX porque dependiam de equações, livros-razão e planilhas trabalhosas escritas à mão. O surgimento dos computadores mainframe na década de 1960 e dos computadores pessoais na década de 1980 acelerou o processo. Aplicações de software como o Microsoft Excel tornaram-se amplamente populares para relatórios financeiros. No entanto, os programas e planilhas do Excel eram propensos a erros de entrada e complicados quando vários departamentos ou indivíduos precisavam colaborar em um relatório.

No início dos anos 2000, as empresas ganharam acesso a fontes de dados operacionais cada vez maiores, bem como informações externas aos sistemas de transações corporativas, como clima, sentimento social e dados econométricos. As grandes quantidades de dados disponíveis para forecasting criaram a necessidade de ferramentas de software mais sofisticadas para processá-los.

Vários pacotes de software de planejamento surgiram para lidar com essa complexidade de dados, tornando o planejamento, o orçamento e o forecasting mais rápidos e fáceis, tanto para processamento quanto para colaboração. Com insights preditivos extraídos automaticamente dos dados, as empresas poderiam identificar tendências em evolução e orientar a tomada de decisão com previsão, não apenas retrospectiva.

Hoje, os sistemas baseados na nuvem estão se tornando o padrão, oferecendo mais flexibilidade, segurança e economia de custos, ajudando as organizações a gerar previsões e orçamentos precisos com menos erros.

Mas, apesar desses avanços, as empresas ainda dependem bastante das planilhas tradicionais.1 Setenta por cento das empresas dizem que dependem fortemente de relatórios de planilha, sendo que apenas 16% usam software especializado no local e apenas 10% usam software em nuvem para planejamento.

Muitas empresas ainda baseiam sua estratégia em planos e orçamentos anuais, que é uma técnica de gerenciamento desenvolvida há mais de um século. Mas no ambiente mais competitivo de hoje, as organizações estão percebendo que os planos, orçamentos e previsões precisam refletir a realidade atual — não a realidade de dois, três ou mais trimestres atrás. O planejamento contínuo e as previsões contínuas estão se tornando metodologias amplamente utilizadas para atualizar planos, orçamentos e Forecasting com frequência ao longo do ano, trimestralmente ou mesmo mensalmente. Essas abordagens ajudam os gestores a identificar tendências antes de seus concorrentes, ajudando-os a tomar decisões mais bem informadas e ágeis sobre preços, mix de produtos, alocações de capital e até mesmo níveis de pessoal.