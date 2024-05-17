Uma nova era em BI: superando a baixa adoção para tornar decisões inteligentes acessíveis para todos

À medida que olhamos para o futuro, a facilidade de uso e a personalização são definidas para redefinir a trajetória da BI.

1. Enfatizando a facilidade de uso

A nova geração de ferramentas de BI quebra as barreiras que antes tornavam a análise de dados poderosa acessível apenas a cientistas de dados. Com interfaces mais simples que incluem interfaces de conversação, essas ferramentas tornam a interação com dados tão fácil quanto conversar.

Essa integração com os fluxos de trabalho diários significa que a análise avançada de dados pode ser tão simples quanto verificar seu e-mail. Essa mudança democratiza o acesso a dados e capacita todos os membros da equipe a obter insights dos dados, independentemente de suas habilidades técnicas.



Por exemplo, imagine um gerente de vendas que deseja verificar rapidamente os últimos números de desempenho antes de uma reunião. Em vez de navegar por um software complexo, eles perguntam à ferramenta de BI: "Quais foram nossas vendas totais no mês passado?" ou “Como estamos nos saindo em comparação com o mesmo período do ano passado?”

O sistema entende as perguntas e apresenta respostas precisas em segundos, como uma conversa. Essa facilidade de uso ajuda a garantir que todos os membros da equipe, não apenas especialistas em dados, possam interagir com dados de forma eficaz e tomar decisões informadas de forma rápida.

2. Impulsionando a personalização

A personalização está transformando a forma como as plataformas de BI apresentam e interagem com os dados. Isso significa que o sistema aprende com como os usuários trabalham com ele, adaptando-se para atender às preferências individuais e atender às necessidades específicas de seus negócios.

Por exemplo, um dashboard pode exibir as métricas mais importantes para um gerente de marketing de forma diferente de para um supervisor de produção. Não se trata apenas da função do usuário; trata também do que está acontecendo no mercado e do que os dados históricos mostram.

Os alertas nesses sistemas também são mais inteligentes. Em vez de notificar os usuários sobre todas as mudanças, os sistemas se concentram nas mudanças mais críticas com base na importância passada. Esses alertas podem até mesmo se adaptar quando as condições dos negócios mudam, ajudando a garantir que os usuários recebam as informações mais relevantes sem precisar procurá-las por conta própria.

Ao integrar um entendimento profundo do usuário e de seu ambiente de negócios, as ferramentas de BI podem oferecer insights exatamente o que é necessário no momento certo. Isso torna essas ferramentas incrivelmente eficazes para tomar decisões informadas com rapidez e confiança.