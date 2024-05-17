Uma nova era em BI: superando a baixa adoção para tornar decisões inteligentes acessíveis para todos

As organizações hoje são capacitadas e sobrecarregadas por dados. Esse paradoxo está no centro da moderna business intelligence: embora haja uma quantidade de dados sem precedentes disponível, liberar insights praticáveis exige mais do que acesso a números.
O impulso para aumentar a produtividade, usar os recursos com sabedoria e aumentar a sustentabilidade por meio da tomada de decisão baseado em dados está mais forte do que nunca. No entanto, as baixas taxas de adoção das ferramentas de businessintelligence (BI) representam um obstáculo significativo.
De acordo com o Gartner, embora o número de funcionários que usam análise de dados e business intelligence (ABI) tenha aumentado em 87% das Organizações entrevistadas, a ABI ainda é usada por apenas 29% dos funcionários, em média. Apesar dos claros benefícios da BI, a porcentagem de funcionários que usam ativamente as ferramentas da ABI teve um crescimento mínimo nos últimos sete anos. Então, por que mais pessoas não estão usando ferramentas de BI?
A baixa taxa de adoção das ferramentas tradicionais de BI, especialmente dashboard, é um problema multifacetado enraizado tanto nas limitações inerentes dessas ferramentas quanto nas necessidades em evolução das empresas modernas. Veja a seguir uma análise mais detalhada de por que esses desafios podem persistir e o que isso significa para os usuários em toda a organização:
Embora excelentes para exibir exibições de dados consolidadas, os dashboards geralmente apresentam uma curva de aprendizado acentuada. Essa complexidade as torna menos acessíveis para usuários não técnicos, que podem achar essas ferramentas intimidadoras ou excessivamente complexas para suas necessidades. Além disso, a natureza estática dos dashboards tradicionais significa que eles não são construídos para se adaptarem rapidamente a mudanças nos dados ou nas condições de negócios sem atualizações manuais ou reformulações.
Os dashboards normalmente fornecem resumos de alto nível ou capturas instantâneas de dados, que são úteis para verificações rápidas de status, mas muitas vezes insuficientes para a tomada de decisões de negócios. Eles tendem a oferecer orientações limitadas sobre quais ações tomar em seguida, sem o contexto necessário para obter insights praticáveis e prontos para decisões. Isso pode deixar os tomadores de decisão se sentindo sem apoio, pois precisam de mais do que apenas dados; elas precisam de insights que informem diretamente a ação.
Uma barreira significativa para a adoção de BI é o desafio de não saber quais perguntas fazer ou quais dados podem ser relevantes. Os dashboards são estáticos e exigem que os usuários venham com consultas ou métricas específicas em mente. Sem saber o que procurar, os analistas de negócios podem perder insights críticos, tornando os dashboards menos eficazes para a análise exploratória de dados e a Tomada de decisão em tempo real.
Embora os dashboards tradicionais tenham nos servido bem, eles não são mais suficientes por si só. O mundo da BI está se movendo em direção a ferramentas integradas e personalizadas que entendem o que cada usuário precisa. Não se trata apenas de ser fácil de usar; trata-se de tornar essas ferramentas partes vitais dos processos de tomada de decisão diárias para todos, não apenas para aqueles com conhecimento técnico.
Tecnologias emergentes como IA generativa (IA gen) estão aprimorando as ferramentas de BI com recursos que antes só estavam disponíveis para profissionais de dados. Essas novas ferramentas são mais adaptáveis, proporcionando experiências de BI personalizadas que apresentam insights contextualmente relevantes, nos quais os usuários podem confiar e agir imediatamente.
Estamos nos afastando da abordagem de tamanho único dos dashboards tradicionais para experiências de análise de dados mais dinâmicas e personalizadas. Essas ferramentas são projetadas para orientar os usuários sem esforço, desde a descoberta de dados até a tomada de decisão praticável, aprimorando sua capacidade de agir com base nos insights com confiança.
À medida que olhamos para o futuro, a facilidade de uso e a personalização são definidas para redefinir a trajetória da BI.
A nova geração de ferramentas de BI quebra as barreiras que antes tornavam a análise de dados poderosa acessível apenas a cientistas de dados. Com interfaces mais simples que incluem interfaces de conversação, essas ferramentas tornam a interação com dados tão fácil quanto conversar.
Essa integração com os fluxos de trabalho diários significa que a análise avançada de dados pode ser tão simples quanto verificar seu e-mail. Essa mudança democratiza o acesso a dados e capacita todos os membros da equipe a obter insights dos dados, independentemente de suas habilidades técnicas.
Por exemplo, imagine um gerente de vendas que deseja verificar rapidamente os últimos números de desempenho antes de uma reunião. Em vez de navegar por um software complexo, eles perguntam à ferramenta de BI: "Quais foram nossas vendas totais no mês passado?" ou “Como estamos nos saindo em comparação com o mesmo período do ano passado?”
O sistema entende as perguntas e apresenta respostas precisas em segundos, como uma conversa. Essa facilidade de uso ajuda a garantir que todos os membros da equipe, não apenas especialistas em dados, possam interagir com dados de forma eficaz e tomar decisões informadas de forma rápida.
A personalização está transformando a forma como as plataformas de BI apresentam e interagem com os dados. Isso significa que o sistema aprende com como os usuários trabalham com ele, adaptando-se para atender às preferências individuais e atender às necessidades específicas de seus negócios.
Por exemplo, um dashboard pode exibir as métricas mais importantes para um gerente de marketing de forma diferente de para um supervisor de produção. Não se trata apenas da função do usuário; trata também do que está acontecendo no mercado e do que os dados históricos mostram.
Os alertas nesses sistemas também são mais inteligentes. Em vez de notificar os usuários sobre todas as mudanças, os sistemas se concentram nas mudanças mais críticas com base na importância passada. Esses alertas podem até mesmo se adaptar quando as condições dos negócios mudam, ajudando a garantir que os usuários recebam as informações mais relevantes sem precisar procurá-las por conta própria.
Ao integrar um entendimento profundo do usuário e de seu ambiente de negócios, as ferramentas de BI podem oferecer insights exatamente o que é necessário no momento certo. Isso torna essas ferramentas incrivelmente eficazes para tomar decisões informadas com rapidez e confiança.
Embora as vantagens da integração de tecnologias avançadas de BI sejam claras, as organizações muitas vezes encontram desafios significativos que podem dificultar sua adoção. Compreender esses desafios é crucial para as empresas que procuram usar todo o potencial dessas ferramentas inovadoras.
Um dos maiores obstáculos é superar hábitos e resistências arraigados dentro da organização. Os funcionários acostumados com métodos tradicionais de análise de dados podem ficar céticos quanto à mudança para novos sistemas, temendo a curva de aprendizado ou possíveis interrupções em seus fluxos de trabalho de rotina. Promover uma cultura que valoriza o aprendizado contínuo e a adaptabilidade tecnológica é fundamental para superar essa resistência.
A integração de novas tecnologias de BI com a infraestrutura de TI existente pode ser complexa e dispendiosa. As organizações devem ajudar a garantir que as novas ferramentas sejam compatíveis com seus sistemas atuais, o que muitas vezes envolve tempo e conhecimento técnico significativos. A complexidade aumenta ao tentar manter a consistência e a segurança dos dados em várias plataformas.
A IA generativa, por sua natureza, cria novo conteúdo com base em conjuntos de dados existentes. As saídas geradas pela inteligência artificial (IA) podem, às vezes, introduzir vieses ou imprecisões se não forem monitorados e gerenciados adequadamente.
Com o aumento do uso de IA e aprendizado de máquina em ferramentas de BI, o gerenciamento da privacidade de dados e segurança se torna mais complexo. As organizações devem ajudar a garantir que suas políticas de gestão de dados sejam robustas o suficiente para lidar com novos tipos de interações de dados e cumprir regulamentações como o GDPR. Isso muitas vezes exige a atualização de protocolos de segurança e o monitoramento contínuo do acesso a dados.
De acordo com a Gartner, até 2025, as funções de consumerização aumentada impulsionarão a adoção de recursos de ABI para além de 50% pela primeira vez, influenciando mais processos e decisões de negócios.
Conforme estamos à beira desta nova era em BI, devemos nos concentrar na adoção de novas tecnologias e em sua gestão sábia. Ao promover uma cultura que adota o aprendizado e a inovação contínuos, as organizações podem aproveitar totalmente o potencial da IA generativa e da análise de dados aumentada para tomar decisões mais inteligentes, rápidas e informadas.
