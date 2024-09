E embora possam se perguntar quanto tempo terão que esperar antes de serem atendidos por um médico ou receberem um raio-X ou outro procedimento diagnóstico, provavelmente não estão pensando nas métricas de desempenho do hospital ao fornecer cuidados ou como ele se compara aos padrões de prestação de serviços de saúde em Ontário. No entanto, felizmente, o Especialista em Business Intelligence Sri Vijay Bharat Peddi e a equipe de Business Intelligence (BI) do NYGH estão fazendo exatamente isso.

Como um hospital comunitário, NYGH recebe a maioria de seu financiamento do Ontario Ministry of Health and Long-Term Care. Para garantir os fundos necessários para servir as diversas comunidades na área norte de Toronto, o hospital deve demonstrar que está fornecendo serviços de saúde que atendem e excedem os padrões da província. Em Ontário, um dos principais componentes do modelo de financiamento é a medição dos Procedimentos Baseados em Qualidade (QBPs), onde os hospitais são reembolsados com base nos tipos e quantidades de pacientes que tratam. Os QBPs dependem de taxas informadas por evidências associadas à qualidade dos cuidados prestados.

Durante muitos anos, a NYGH usou com sucesso o software IBM Cognos Analytics para medir e relatar seus QBPs, desenvolver e entregar relatórios para métricas individuais, como custo por caso, duração da estadia, idade do paciente e assim por diante. No entanto, o hospital precisava de uma maneira dinâmica de visualizar os relacionamentos entre variáveis na hora, em vez de criar um novo relatório para cada análise de relacionamento.

Em 2017, o hospital contratou a IBM para começar a transformar sua infraestrutura analítica para fornecer uma maneira mais poderosa e flexível de monitorar o desempenho do QBP. Desde então, a NYGH continuou sua jornada de usar insights orientados por dados para melhorar a qualidade dos cuidados em todo o hospital. No centro desse esforço, Sri Vijay silenciosamente, mas de forma eficaz, ajuda a orientar a prestação de cuidados orientados por dados do hospital. "Eu permito que as pessoas integrem insights de dados à sua rotina diária", diz ele, "e lhes dou confiança para tomar decisões com base nisso."