Os CDOs têm um papel crítico a desempenhar em ajudar os negócios a usar dados e tecnologia para a transformação digital, mas isso requer um alinhamento entre a estratégia de dados e análise de dados com a estratégia geral de negócios. Um estudo recente do IBV Chief Data Officer revelou que 63% dos principais CDOs entrevistados estão alinhados com a estratégia de negócios, em comparação com 48% dos outros CDOs entrevistados. Para passar dos dados para insights valiosos e praticáveis, você precisa entender o que impulsiona a empresa, conectando sua estratégia de dados e análise de dados aos objetivos de negócios.

Considere o fato de que o CDO médio entrevistado aloca 2,32% da receita anual para gerenciamento de dados e estratégia para aumentar o crescimento da receita em 1%. Mas os principais CDOs entrevistados alcançam o mesmo resultado alocando 2,27%. Embora não pareça uma grande diferença, pode significar milhões de dólares em economia, ROI substancialmente aprimorado e melhores resultados em longo prazo.

Quando a estratégia de dados e a estratégia de negócios estão alinhadas, você pode usar investimentos em dados para buscar novas fontes de valor e estimular a inovação dentro de sua organização em alinhamento com os objetivos estratégicos da organização. Na verdade, quase nove em cada 10 dos diretores de dados do grupo de elite cujas organizações alocam proporcionalmente menos de sua receita em dados, mas geram investimentos em dados de uso de valor de negócios igual ou maior dessa forma.

Alinhar sua estratégia de dados e sua estratégia de negócios significa mesclar os vários frameworks e diretrizes que existem nos departamentos para obter uma visão unificada do cenário de dados com o qual todos concordam. Para aproveitar as conexões entre usuários corporativos, usuários técnicos e os resultados gerais dos negócios, os líderes de dados de hoje precisam de uma arquitetura de dados moderna, como malha de dados para simplificar o acesso a dados e facilitar o consumo democratizado de dados. Existem quatro maneiras principais de usar uma arquitetura de malha de dados para impulsionar as oportunidades de parceiros internos e externos, capacitando equipes em todo o cenário de dados.

1. Crie uma base de dados praticável com governança de dados para ajudar a garantir a privacidade de dados e a segurança de dados em todo o seu cenário de dados.

Quando solicitados sobre as características mais importantes de sua arquitetura de dados, a maioria dos CDOs classificou a segurança muito acima de qualquer outra área. Uma base de dados sólida inclui a definição de uma política de gestão de dados que orienta práticas de qualidade de dados, privacidade e segurança para a Organização, que podem ser reforçadas usando sua arquitetura de dados. No entanto, menos de dois terços dos entrevistados na CDO afirmam que estão protegendo e assegurando os dados ao máximo. Os desafios que moldam essa falta de confiança em seus processos atuais de proteção e segurança incluem conformidade total com a legislação e as normas de dados, sentir que seus dados operacionais (gerenciamento de dados, finanças, cadeia de suprimentos, inventário e pessoal) estão protegidos e seguros, e que os dados de seus clientes são seguros.

Essa base de governança de uma arquitetura de malha de dados deixa claro quais dados existem, quem deve ter acesso a quais conjuntos de dados e como a conformidade em escala permite melhor qualidade de dados e linhagem de dados em todo o seu cenário de dados usando um catálogo de dados aumentado.

Ele também fornece geração automatizada de metadados e uma camada de governança que garante que a qualidade de dados, a privacidade de dados e os padrões de segurança sejam mantidos. Isso garante a conformidade com as regulamentações e as necessidades de auditoria por meio de maior visibilidade e mascaramento de dados em todas as iniciativas de dados, análise de dados e IA em qualquer nuvem.

2. Otimize os fluxos de trabalho e a tomada de decisão com uma abordagem de princípios e centrada no ser humano à IA que é responsável, transparente e explicável.

Os CDOs têm um papel crítico a desempenhar na definição da base de dados que facilita a criação de soluções de IA que impulsionam melhor tomadas de decisão, mas também mitigando riscos. Os algoritmos e modelos de IA precisam operar de forma confiável para serem praticáveis e gerarem valor, mas também é necessário que haja visibilidade e responsabilidade para os insights. Os usuários finais precisam entender os padrões para o processamento de dados, definir um framework ético para aplicar IA e algoritmos, e diversas equipes envolvidas para garantir que os resultados pareçam corretos e evitar viés inconsciente. Caso contrário, os investimentos em tecnologia e gestão de mudanças que cultivam uma organização baseada em dados (como a alfabetização de dados) serão desperdiçados.

Uma malha de dados fornece uma base técnica apoiada por um processo claro de benchmarking e avaliação de modelos de IA em todo o ciclo de vida de IA de ponta a ponta, independentemente do estágio de adoção da IA.

Formada por uma equipe forte e multifuncional, essa combinação de tecnologia, pessoas e processos permite que as equipes sejam proativas e integrar governança em suas iniciativas de IA desde o início. Essa abordagem também minimiza os riscos e, ao mesmo tempo, fortalece a capacidade da sua equipe de cumprir princípios éticos e regulamentações do governo.

3. Simplifique a construção e a implementação de modelos com a automação.

A IA não pode existir sem a ciência de dados que molda os grandes modelos de IA, mas apenas 33% dos CDOs entrevistados indicam saídas explicáveis e abrangentes como uma característica importante de sua arquitetura de dados. A ciência de dados requer uma arquitetura de dados moderna, como uma malha de dados, que pode orquestrar diferentes tipos de dados de várias fontes dentro de um ambiente de multinuvem híbrida. Isso permite formas mais produtivas de trabalhar, como o MLOps, que aproveitam os recursos da IA para otimizar e automatizar fluxos de trabalho operacionais, como a construção de modelos.

4. Conecte dados em todo o cenário de TI, independentemente de onde estejam.

Sem conjuntos de dados conectados, sua organização ficará presa a dados díspares e complexos que não contam uma história clara para os usuários. Isso torna quase impossível criar produtos de dados significativos que agreguem valor comercial à organização e acelerem o crescimento da receita.

Uma arquitetura de malha de dados fornece uma estratégia sólida de integração de dados multinuvem e democratiza o acesso a dados, entregando dados onde você precisa, evitando que você fique preso a um fornecedor específico ao longo do caminho. Ele também pode sincronizar dados em tempo real sem interromper os dados de missão crítica.

O resultado? Seus usuários de dados comerciais e técnicos têm acesso a dados de autoatendimento que apresentam uma visão abrangente e explicável do cenário de dados. Assim, você pode identificar exatamente quais dados você tem e onde eles podem ser usados para gerar o máximo de valor comercial.

