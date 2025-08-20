O que é computação quântica?

A computação quântica usa tecnologia especializada – incluindo hardware de computador e algoritmos que tiram proveito da mecânica quântica – para resolver problemas complexos que computadores clássicos ou supercomputadores não podem resolver, ou não podem resolver com rapidez suficiente.
Hoje, a IBM Quantum disponibiliza hardware quântico real, uma ferramenta que os cientistas só começaram a imaginar há três décadas, para centenas de milhares de desenvolvedores. Nossos engenheiros fornecem processadores quânticos supercondutores cada vez mais poderosos em intervalos regulares, juntamente com avanços cruciais em software e orquestração quântica clássica. Este trabalho impulsiona a velocidade e a capacidade da computação quântica necessárias para mudar o mundo.
Essas máquinas são muito diferentes dos computadores clássicos que existem há mais de meio século. Aqui está uma cartilha sobre essa tecnologia transformadora.
Saiba mais sobre as ameaças representadas pelos computadores quânticos e comece a tomar medidas para se preparar para a criptografia quântica segura.
Quando cientistas e engenheiros encontram problemas difíceis, eles recorrem a supercomputadores. São computadores clássicos muito grandes, geralmente com milhares de núcleos clássicos de CPU e GPU capazes de executar cálculos muito grandes e inteligência artificial avançada. No entanto, até mesmo os supercomputadores são máquinas baseadas em código binário que dependem da tecnologia de transístores do século XX. Eles lutam para resolver certos tipos de problemas.
Se um supercomputador fica perplexo, provavelmente é porque a grande máquina clássica foi solicitada a resolver um problema com um alto grau de complexidade. Quando os computadores clássicos falham, geralmente é devido à complexidade.
Problemas complexos são problemas com muitas variáveis que interagem de maneiras complicadas. A modelagem do comportamento de átomos individuais em uma molécula é um problema complexo, devido a todos os diferentes elétrons que interagem entre si. A identificação de padrões sutis de fraude em transações financeiras ou de nova física em um supercolisor também são problemas complexos. Há alguns problemas complexos que não sabemos como resolver com computadores clássicos em qualquer escala.
O mundo real funciona com base na física quântica. Computadores que fazem cálculos usando os estados quânticos de bits quânticos devem, em muitas situações, ser nossas melhores ferramentas para entendê-los.
Vejamos um exemplo que mostra como os computadores quânticos podem ter sucesso onde os computadores clássicos falham:
Um computador clássico pode ser excelente em tarefas difíceis, como classificar um grande banco de dados de moléculas. Mas ele tem dificuldades para resolver problemas mais complexos, como simular o comportamento dessas moléculas.
Atualmente, se os cientistas quiserem saber como uma molécula se comportará, deverão sintetizá-la e fazer experimentos com ela no mundo real. Se eles quiserem saber como um pequeno ajuste afetaria seu comportamento, geralmente precisam sintetizar a nova versão e executar o experimento novamente. Esse é um processo caro e demorado que impede o progresso em campos tão diversos quanto a medicina e o design de semicondutores.
Um supercomputador clássico pode tentar simular o comportamento molecular com força bruta, usando seus muitos processadores para explorar todas as maneiras possíveis de se comportar de cada parte da molécula. Mas à medida que passa pelas moléculas mais simples e diretas disponíveis, o supercomputador para. Nenhum computador tem memória de trabalho para lidar com todas as permutações possíveis do comportamento molecular usando qualquer método conhecido.
Os algoritmos quânticos adotam uma nova abordagem para esses tipos de problemas complexos, criando espaços computacionais multidimensionais. Isso acaba sendo uma maneira muito mais eficiente de resolver problemas complexos, como simulações químicas.
Não temos uma boa maneira de criar esses espaços computacionais com computadores clássicos, o que limita sua utilidade sem a computação quânticas. Os químicos industriais já estão explorando maneiras de integrar métodos quânticos em seu trabalho. Este é apenas um exemplo. Empresas de engenharia, instituições financeiras, empresas globais de transporte marítimo, entre outras, estão explorando casos de uso em que os computadores quânticos poderiam resolver problemas importantes em seus campos. Uma explosão de benefícios da pesquisa e do desenvolvimento quânticos está tomando forma no horizonte. À medida que o hardware quântico aumenta de escala e os algoritmos quânticos avançam, muitos problemas grandes e importantes, como a simulação molecular, devem encontrar soluções.
Um processador IBM Quantum é uma pastilha não muito maior do que a encontrada em um notebook. E um sistema de hardware quântico tem aproximadamente o tamanho de um carro, composto principalmente por sistemas de resfriamento para manter o processador supercondutor em sua temperatura operacional ultrafria.
Um processador clássico usa bits clássicos para executar suas operações. Um computador quântico usa qubits (bits CUE) para executar algoritmos quânticos multidimensionais.
Supercondutores
Seu computador desktop provavelmente usa um ventilador para esfriar o suficiente para funcionar. Nossos processadores quânticos precisam estar muito frios – cerca de um centésimo de grau acima do zero absoluto – para evitar a “decoerência” ou manter seus estados quânticos. Para conseguir isso, usamos superfluidos super-resfriados. Nessas temperaturas ultrabaixas, certos materiais exibem um importante efeito da mecânica quântica: os elétrons se movem através deles sem resistência. Isso os torna “supercondutores”.
Quando os elétrons passam por supercondutores, eles se combinam, formando "pares de Cooper". Esses pares podem carregar uma carga através de barreiras, ou isolantes, por meio de um processo conhecido como tunelamento quântico. Dois supercondutores colocados em cada lado de um isolante formam uma junção Josephson.
Controle
Nossos computadores quânticos usam junções Josephson como qubits supercondutores. Ao disparar fótons de micro-ondas nesses qubits, podemos controlar seu comportamento e fazê-los reter, alterar e ler unidades individuais de informação quântica.
Superposição
Um qubit em si não é muito útil. Mas ele pode realizar um truque importante: colocar as informações quânticas que contêm em um estado de superposição, que representa uma combinação de todas as configurações possíveis do qubit. Grupos de qubits em superposição podem criar espaços computacionais complexos e multidimensionais. Problemas complexos podem ser representados de novas maneiras nesses espaços.
Emaranhamento
O entrelaçamento quântico é um efeito que correlaciona o comportamento de duas coisas distintas. Os físicos descobriram que, quando dois qubits estão emaranhados, as mudanças em um qubit impactam diretamente o outro.
Interferência
Em um ambiente de qubits emaranhados colocados em um estado de superposição, existem ondas de probabilidades. Essas são as probabilidades dos resultados de uma medição do sistema. Essas ondas podem se acumular umas sobre as outras quando muitas delas atingem o pico em um determinado resultado, ou se anulam quando os altos e baixos interagem. Ambas são formas de interferência.
Uma computação em um computador quântico funciona preparando uma superposição de todos os estados computacionais possíveis. Um circuito quântico, preparado pelo usuário, usa interferência seletivamente nos componentes da superposição de acordo com um algoritmo. Muitos resultados possíveis são cancelados por meio de interferência, enquanto outros são amplificados. Os resultados amplificados são as soluções para o cálculo.
No momento, o IBM Quantum é líder mundial em hardware e software de computação quântica. Nosso roteiro é um plano claro e detalhado para dimensionar processadores quânticos, superar o problema de dimensionamento e construir o hardware necessário para obter vantagem quântica na era das máquinas quânticas barulhentas.
Atualmente, grande parte do trabalho no campo da computação quântica é dedicada à realização da correção de erros, uma técnica que permitiria a computação quântica sem ruído em computadores quânticos muito grandes.
Trabalhos recentes da IBM e de outros lugares mostraram que computadores quânticos ruidosos podem ser capazes de realizar trabalhos úteis em um futuro próximo, mesmo antes do advento da correção de erros, usando técnicas conhecidas como mitigação de erros.
A IBM passou anos desenvolvendo o software que será necessário para fazer esse trabalho útil. Apresentamos o SDK quântico Qiskit. É de código aberto, baseado em Python e, de longe, o SDK quântico mais usado no mundo, útil para execuções tanto na frota de computadores quânticos supercondutores da IBM quanto em sistemas que usam tecnologias alternativas, como íons presos em campos magnéticos.
Desenvolvemos o Qiskit Runtime, o modelo de programação quântica mais poderoso do mundo. (Saiba mais sobre o Qiskit e o Qiskit Runtime e como começar na próxima seção.)
Alcançar a vantagem quântica requer novos métodos de supressão de erros, aumento da velocidade e orquestração de recursos quânticos e clássicos. As bases desse trabalho estão sendo lançadas hoje no Qiskit Runtime pela IBM e nossos parceiros na indústria, academia e startups.
Os computadores quânticos da IBM são programados usando o Qiskit, nosso SDK quântico baseado em python de código aberto. O Qiskit possui módulos que abrangem aplicações em finanças, química, otimização e aprendizado de máquina.
Pronto para cargas de trabalho maiores? Execute em escala com o Qiskit Runtime, nosso modelo de programação quântica para construir e dimensionar cargas de trabalho de forma eficiente. O Qiskit Runtime permite que os usuários implementem aplicações quânticas clássicas personalizadas com fácil acesso a cálculos híbridos de HPC nos sistemas quânticos de melhor desempenho do mundo.
O Qiskit Runtime fornece um ambiente de execução para unir circuitos quânticos com processamento clássico, acelerando nativamente a execução de determinados programas quânticos. Isso significa iteração mais rápida, latência reduzida e tempo de computação mais desinibido nos principais sistemas quânticos do mundo: o modelo de execução baseado em nuvem do Qiskit Runtime demonstrou uma aceleração de 120 vezes na simulação do comportamento molecular.
