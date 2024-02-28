O que é um qubit?

Embora as tecnologias quânticas utilizem código binário, os dados quânticos derivados de um sistema quântico — como um qubit — codificam dados de maneira diferente dos bits tradicionais, com algumas vantagens notáveis. Os pesquisadores estabeleceram várias maneiras de criar qubits ou usar sistemas quânticos que ocorrem naturalmente como qubits. No entanto, em quase todas as instâncias, os computadores quânticos requerem refrigeração extrema para isolar qubits e prevenir interferências.

Teoricamente, qualquer sistema quântico de dois níveis pode ser usado para criar um qubit. Um sistema quântico é descrito como de dois níveis quando determinadas propriedades do sistema podem ser medidas em posições binárias, como para cima ou para baixo. Sistemas quânticos de vários níveis também podem ser usados para criar qubits, desde que dois aspectos do sistema possam ser efetivamente isolados para produzir uma medição binária. Assim como os computadores tradicionais podem usar vários tipos de bits, como corrente elétrica, carga elétrica ou furos feitos (ou não) em um pedaço de papel para computação com cartão perfurado, os computadores quânticos podem usar diferentes tipos de bits. Certos bits são mais adequados para determinadas funções, de modo que um computador quântico avançado provavelmente usará uma combinação de tipos de bits para realizar operações diferentes.

Como cada bit pode representar um 0 ou um 1, ao emparelhar dois bits de informação, podemos criar até quatro combinações binárias singulares:

00 01 10 11

Embora cada bit possa ser 0 ou 1, um único qubit pode ser 0, 1 ou uma superposição. Uma superposição quântica pode ser descrita tanto como 0 quanto como 1, ou como todos os estados possíveis entre 0 e 1, pois, na verdade, representa a probabilidade do estado do qubit.

No nível quântico, a probabilidade do qubit é medida como uma função de onda. A amplitude da probabilidade de um qubit pode ser usada para codificar mais de um bit de dados e realizar cálculos extremamente complexos quando combinado com outros qubits.

Ao processar um problema complexo, como a fatoração de um grande número primo, os bits tradicionais ficam limitados por reter grandes quantidades de informações. Já os bits quânticos se comportam de maneira diferente. Como os qubits podem manter uma superposição, um computador quântico que usa qubits pode calcular um volume de dados muito maior.



Como uma analogia útil para entender a diferença entre bits e qubits, imagine que você está no centro de um labirinto complicado. Para escapar do labirinto, um computador tradicional teria que resolver o problema com “força bruta”, tentando todas as combinações de caminhos possíveis para encontrar a saída. Esse tipo de computador usaria bits para explorar novos caminhos e lembrar quais deles são becos sem saída.



Já um computador quântico pode, figurativamente, obter uma visão panorâmica do labirinto de uma só vez, testando vários caminhos simultaneamente e revelando a solução correta. Entretanto, os qubits não “testam vários caminhos” de uma só vez. Em vez disso, os computadores quânticos medem as amplitudes de probabilidade dos qubits para determinar um resultado. Como essas amplitudes funcionam como ondas, elas também se sobrepõem e interferem umas nas outras. Quando ondas assíncronas se sobrepõem, isso elimina efetivamente possíveis soluções para problemas complexos, e a onda ou ondas coerentes realizadas apresentam a solução.