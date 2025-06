Componente do IBM z/OS

Integrated Cryptographic Services Facility (ICSF)

Um componente de software do IBM z/OS que aprimora a prontidão segura contra ataques quânticos, ao fornecer serviços criptográficos avançados essenciais para proteger os dados contra ameaças quânticas emergentes. É compatível com algoritmos seguros contra ataques quânticos e gerenciamento de chaves por meio do CEX8S, permitindo que as organizações façam a transição para novos padrões de criptografia sem dificuldades. Os recursos robustos do ICSF ajudam a garantir que as práticas de proteção de dados e criptografia permaneçam resilientes e em conformidade com os requisitos de segurança em constante evolução.