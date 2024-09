HSM de última geração Coprocessador Criptográfico PCIe O 4770 é o mais avançado e rápido do PCIe HSM. Ele executa processamento de segurança de alto nível e funções criptográficas de alta velocidade uma com alta taxa de transferência que reduz a latência e elimina gargalos. O 4770 oferece atualizações de FPGA e aceleração de Dilithium. Disponível no IBM® z16 , no z/OS ou no IBM® Linux on Z. Explore o IBM 4770