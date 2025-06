O zSecure CICS Toolkit permite que aplicações CICS usem o RACF para definir políticas de acesso no banco de dados. A API facilita as verificações de gerenciamento de autorizações de acesso em mais de 2.000 recursos, permitindo que você integre com facilidade a segurança do sistema IBM e melhore o desempenho da aplicação. A interface e a API avançada mostram apenas as funções e opções que você delega aos usuários, estendendo privilégios administrativos básicos selecionados aos administradores de campo.