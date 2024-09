Use a API para personalizar com facilidade as telas do zSecure CICS Toolkit, atender aos requisitos de uma instalação específica e controlar a quantidade e o tipo de informações exibidas para administradores descentralizados. Também é possível customizar os comandos RACF compatíveis com o zSecure CICS Toolkit. A API permite até que uma aplicação autorizada verifique a senha de outro usuário. As telas mostrarão apenas aos administradores locais as opções e campos que você selecionou.