Seja IBM DB2, Linux on IBM Z Systems ou qualquer um dos bancos de dados suportados, o zSecure Alert identifica e protege os sistemas operacionais combinando uma base de conhecimento de ameaças de seus parâmetros de configuração ativos. Ao comparar a atividade em tempo real com os padrões de acesso recentes, o zSecure Alert pode descobrir e relatar vários tipos de ataques e ameaças de configuração, incluindo logons impróprios ou privilegiados e tentativas de logon com falha, alterações que violam a política de segurança, adição ou remoção de autoridade do sistema, atividade suspeita no subsistema UNIX, informações de recursos de dados confidenciais associadas ao acesso a dados e atividade privilegiada de usuário/grupo, até mesmo uma conexão perdida do zSecure Server.

Usando o CARLa Auditing and Reporting Language (CARLa), você pode personalizar os relatórios de alerta para entrega de e-mail, celular e pager, bem como para sua segurança central ou console de gerenciamento de rede. Você pode até usar o zSecure Audit para demonstrar conformidade com as regulamentações de segurança do seu setor. O zSecure Alert também fornece orientações sobre contramedidas a serem tomadas quando uma ameaça é detectada. Ele permite que você predefina e personalize uma contramedida usando o IBM zSecure Admin, como revogar instantaneamente um usuário ou desligar um aplicativo quando ocorre um determinado evento de segurança.