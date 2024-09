O zSecure Suite automatiza as tarefas administrativas de segurança para aumentar a eficiência e reduzir os erros, detecta ameaças internas e externas, emite alertas quase em tempo real e monitora a conformidade.

O IBM® zSecure Suite adiciona camadas de garantia de segurança — incluindo auditorias, alertas, administração, relatórios e autenticação — que aprimoram a segurança e o gerenciamento de riscos em hardware, software, virtualização e gerenciadores de segurança externa (ESMs) padrão do IBM Z®, como IBM RACF®, CA ACF2 e CA Top Secret.

Quem sabe mais sobre proteção o Z do que as pessoas do Z? Faça parte da comunidade zSecure agora