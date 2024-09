O IBM zSecure Command Verifier garante que os comandos que podem afetar seus dados estejam corretos. Os dados da sua organização são provavelmente um dos seus ativos mais valiosos. Se esses dados estiverem alojados em um ambiente de mainframe, no interesse do gerenciamento de risco de informações, por que não impedir comandos administrativos não compatíveis que podem alterar ou excluir o acesso? O zSecure Command Verifier autenticará automaticamente as palavras-chave de comando em suas políticas especificadas assim que um comando for emitido.

Você especifica políticas usando perfis RACF para determinar o tipo de verificação e para definir ações quando um comando fora de conformidade é detectado, incluindo a prevenção da execução do comando. A ferramenta gera alertas imediatos se determinados comandos forem emitidos, ajudando a evitar interrupções no sistema causadas quando os administradores emitem comandos incorretos. Em segundos, o zSecure Command Verifier armazena as alterações nos perfis no banco de dados RACF, criando um registro de quando foi feita uma alteração em um perfil e qual administrador emitiu o comando.