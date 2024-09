Com o IBM zSecure Audit e/ou o IBM zSecure Alert, você pode enviar eventos para repositórios de eventos de segurança comuns, como SIEM, QRadar, e explorar o poder do IBM Cloud Pak for Security (CP4S) no ambiente Z. O que é o CP4S? O CP4S reúne dados e fluxos de trabalho em uma única plataforma para ajudar as equipes de segurança: (1) Obter insights de segurança em toda a empresa por meio de um console unificado para ferramentas de segurança da IBM e de terceiros. Ele ingere os eventos de segurança à medida que eles chegam por meio de repositórios comuns de eventos de segurança, como o QRadar. (2) Agir mais rápido com IA e automação, operações simplificadas e resposta otimizada. E (3) por meio de uma arquitetura modernizada, acessa o console em qualquer lugar com uma plataforma aberta e multinuvem.