O IBM z/VM é uma tecnologia de virtualização altamente segura e escalável para infraestrutura na nuvem e para execução de aplicativos críticos. Ele é compatível com sistemas operacionais Linux, z/OS, z/VSE e z/TPF em servidores IBM® Z e LinuxONE e pode hospedar milhares de servidores virtuais em um único sistema. O zSecure Manager for RACF z/VM simplifica os complexos problemas de administração de segurança e conformidade de TI inerentes a um ambiente de máquina virtual.

Com o zSecure Manager for RACF z/VM, você pode executar consultas em segundos e implementar alterações em massa com pouca sobrecarga administrativa. Você pode identificar problemas de RACF no sistema operacional z/VM, como definições ausentes ou inconsistentes, o que permite corrigir ou evitar erros antes que eles se tornem uma ameaça à segurança e à conformidade. Você pode copiar ou migrar usuários, grupos, recursos, aplicativos ou bancos de dados inteiros e renomear IDs dentro do mesmo banco de dados. Gere relatórios em formato de e-mail diariamente, com um cronograma personalizado. Além disso, o IBM® zSecure Manager for RACF z/VM oferece uma estrutura estendida para dar suporte à automação e à verificação de conformidade.