Enquanto a Abraxas explorava suas opções, a equipe participou de um evento da Guide Share Europe (GSE) onde o IBM Z Multi-Factor Authentication (IBM Z MFA) foi apresentado, e percebeu que os recursos do IBM Z MFA atendiam precisamente às necessidades da empresa. Daniel Cattin, engenheiro de sistemas na Abraxas Informatik AG, lembra: “Quando entendemos como era fácil implementar o IBM Z MFA e o que podíamos fazer com ele, decidimos implementar uma prova de conceito.”

A equipe da Abraxas trabalhou em estreita colaboração com a IBM para integrar o IBM Z MFA com sua solução de gerenciamento de acesso e identidade desenvolvida sob medida com base no software OpenLDAP. Usando o recurso de autenticação IBM Z MFA Out-of-Band, a Abraxas pode adicionar vários fatores de forma flexível, dependendo dos requisitos individuais do usuário e do locatário.

“Com o IBM Z MFA, podemos simplificar a gestão de acesso e melhorar a segurança de logon”, diz Kurt Gantner. "Nossas aplicações oferecem alta segurança por meio do IBM z/OS RACF Security Server. Ao implementar o IBM Z MFA, podemos adicionar, sem dificuldades, políticas de segurança e senhas mais complexas para aumentar ainda mais a segurança e facilitar a conformidade.”

Após sua prova de conceito inicial, a equipe planeja expandir a solução e implementá-la para mais clientes com uma variedade de soluções diferentes de gerenciamento de usuários. "Um dos nossos grandes clientes está usando o Microsoft Active Directory", acrescenta Daniel Cattin. "O IBM Z MFA nos ajuda a integrar facilmente com qualquer gerenciamento de acesso e identidade. Isso aumenta a segurança e melhora a experiência geral do usuário com uma oferta simplificada de single-sign on, e potencialmente até recursos de autenticação sem senha altamente seguros."