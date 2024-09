O IBM Z® Multi-Factor Authentication (IBM Z MFA) é um software que protege logins de usuários no z/OS®, z/VM® e Linux® on Z por meio de autenticação de diversos fatores.

Os sistemas de mainframe são a base da experiência digital confiável para a maioria das maiores empresas e organizações do mundo.No entanto, senhas que protegem usuários críticos, dados e aplicativos são um ponto de ataque relativamente simples para hackers explorarem, porque as senhas dependem da educação e conformidade do usuário, tanto para implementação quanto para controle. Ao utilizar uma variedade de métodos, como engenharia social e phishing, os criminosos exploraram funcionários, parceiros e usuários em geral para invadir até mesmo as plataformas mais seguras.

O IBM Z MFA eleva o nível de garantia de seus sistemas críticos para a missão com capacidades de autenticação expandidas e opções para uma estratégia abrangente centrada no usuário que ajuda a mitigar o risco de senhas comprometidas e invasões de sistemas.Nossos designers também são usuários do IBM Z MFA.Em cada nova versão, incorporamos seu crescente conhecimento e experiência em cenários de segurança de mainframes do mundo real.