O mantra da Software AG's é "Simplifique o Mundo Conectado". A empresa se dedicou a apoiar a transformação digital e ajudar seus clientes a atender às crescentes expectativas dos clientes. A chave é estabelecer um backbone digital que permita que os sistemas se integrem de forma mais integrada, se conectem de forma mais eficaz e processem com mais eficiência.

Ritchie afirma: "Estamos protegendo o ambiente de desenvolvimento para nossos principais produtos e complementos, que oferecem suporte a centenas e centenas de nossos clientes corporativos. Ao manter esse ambiente seguro, podemos fornecer entregas e atualizações mais rápidas para nossa base de clientes."

Saftig acrescenta: "É mais importante que os grandes bancos, as organizações governamentais, as seguradoras que confiam nas soluções de aprendizado de máquina da Software AG possam ter certeza de que o código que estão usando, os aplicações nos quais confiam, são seguros e estamos fazendo todos os esforços para garantir que eles estejam seguros no futuro. É tão simples quanto isso." O investimento da Software AG na IBM zMFA descreve a importância de garantir o acesso à solução de aprendizado de máquina, independentemente do tamanho do ambiente.