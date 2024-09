A abordagem da Bradesco permite que os clientes [bancar da maneira que desejam na era digital]. Ao mesmo tempo, os clientes de bancos tradicionais podem contar com o Bradesco pela mesma disponibilidade e segurança que eles já estão acostumados. A base dessa abordagem é um sistema bancário central seguro e ainda assim [ágil] com tecnologia IBM Z.

Waldemar Ruggiero Jr., Gerente Geral Executivo do Bradesco, explica: "Nossos sistemas bancários centrais existentes sempre foram extremamente confiáveis e continuam no centro de nossa estratégia de TI." Nosso novo modelo expandido usa APIs do core banking para fornecer serviços digitais com IBM Z e IBM DS8950F. A disponibilidade quase contínua desses serviços é crítica.”

A inovadora solução Next do Bradesco é um verdadeiro banco digital que atende às necessidades móveis e sempre ativas ao longo da jornada dos clientes. O Next é um aplicativo que permite a transferência de dinheiro e descontos para escolhas de estilo de vida e vida diária. O Next é alimentado pela agilidade e confiabilidade do IBM Z. Um forte conjunto de soluções, como o IBM CICS®, o servidor de aplicativos que permite que os desenvolvedores criem novos aplicativos no idioma de sua escolha, o IBM IMS™, um software de gerenciamento de dados de alto desempenho, e o IBM DB2®, uma Hybrid Data Management Platform orientada por IA, para dar suporte a essa solução.

A inovação contínua ajuda o Bradesco a atender às crescentes necessidades de seus clientes. E o IBM Z torna essa inovação possível.

Mantenha os dados dos clientes protegidos

Os clientes da Bradesco dependem da segurança de suas informações e dados. Além disso, para o Bradesco, garantir a conformidade com as regulamentações do país para a proteção de informações confidenciais é imperativo. Toda a experiência bancária da Bradesco deve sempre ser segura.

Ruggiero comenta: "O IBM Z, em combinação com o IBM DS8900F, fornece ferramentas que permitem ao Bradesco oferecer uma experiência bancária segura 100% do tempo, incluindo autenticação de dois fatores. Essas soluções garantem a segurança das informações confidenciais. Nossos clientes confiam em nós por causa disso."

Atendendo a um novo segmento de mercado

Outra oportunidade de mercado para o Bradesco é a população sem conta bancária. No Brasil, aproximadamente 45 milhões de pessoas não têm conta bancária, de acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Para atender a essa necessidade, o Bradesco criou a iniciativa Expresso In-Store Banking. Em mais de 39.000 agências físicas em todo o Brasil, parceiros vendem os serviços e produtos do Bradesco aos seus clientes. Para realizar isso, o Bradesco está utilizando o IBM CICS® para desenvolver e aprimorar as aplicações que sustentam essa iniciativa, o IBM DB2® para gerenciar os dados nos bastidores e o IBM WebSphere® no z/OS para atender às solicitações na interface. Essa solução oferece um rápido lançamento no mercado para serviços e dados altamente disponíveis e responsivos.

O Bradesco está adotando uma abordagem de custo consciente para esses novos serviços acessíveis, utilizando o Tailored Fit Pricing. O Fit Pricing é um novo modelo de preços flexível que simplifica a estrutura de preços existente. Esse novo modelo, que se aplica tanto a novas quanto a cargas de trabalho existentes, oferece duas novas opções de preços aos clientes da IBM: a Enterprise Consumption Solution, um modelo baseado no uso que oferece previsibilidade de preço e certeza financeira; e a Enterprise Capacity Solution, um modelo de licenciamento de capacidade total que oferece a forma mais simples de precificação disponível.

Ambiente bancário integrado

O ambiente atual do banco IBM Z inclui três data centers, incluindo um para backup, e consiste em 10 servidores IBM z15™, incluindo um LinuxONE III e outros 10 servidores IBM z14®. As principais transações bancárias e informações do cliente são gerenciadas na infraestrutura IBM Z. Muitas das experiências digitais, incluindo a inovadora solução Next da Bradesco, são executadas em um ambiente de nuvem híbrida que combina nuvem pública e privada, arquitetura distribuída e IBM Z. O IBM Z se integra perfeitamente a outros componentes do ambiente de nuvem híbrida para garantir uma experiência perfeita para os clientes.

Para armazenamento, o Bradesco está utilizando o sistema de dados empresariais IBM DS8950F, que possui 12 grades de fitotecas TS7760 de 2 vias cada, com um cache de 240TB, conectadas às fitotecas TS3500. Em relação aos sistemas abertos, o Bradesco possui aproximadamente 14PB de dados armazenados em matrizes IBM FlashSystem®. Tanto o Mainframe quanto os ambientes abertos são gerenciados com o IBM Spectrum® Control.

O setor de seguros do negócio está utilizando o IBM WebSphere® Application Server Portal em sistemas distribuídos para construir portais web externos que podem ser conectados de forma transparente aos serviços de back-end em execução no IBM Z. Isso reduz ainda mais o tempo e os custos de desenvolvimento e facilita a disponibilização de funcionalidades confiáveis online.

O uso do IBM Z em todo o ecossistema bancário permite ao Bradesco oferecer serviços confiáveis e seguros ao mercado, e se adaptar rapidamente às necessidades dos clientes e às condições do mercado em constante evolução.