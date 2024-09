A chave para a APIS IT era gerar valor comercial usando IZOA. Com os recursos de AIOps incorporados ao IZOA, a APIS IT conseguiu detectar anomalias antes de qualquer impacto do cliente. "Em algumas ocasiões, notamos que os gráficos que mostram os tipos de tendências estavam se destacando, com muito mais dados e previsão de consumo de CPU futuro," lembra Zadro, "Agora podemos identificar o problema mais cedo, e não quando já aconteceu."

Ele se lembra de um incidente específico, com um problema durante uma janela de manutenção programada. A APIS IT mantém um sistema desenvolvido em .NET que frequentemente se desconectava do sistema Db2 correspondente.Zadro percebeu a anomalia usando um de seus painéis IZOA Splunk e agiu para reinicializar a conexão antes de qualquer impacto sobre o cliente. Operações resilientes na APIS IT significam eliminar o impacto sobre o cliente e, ao mesmo tempo, gerar valor comercial importante.

A APIS IT continua a usar a IZOA muito mais do que apenas uma ferramenta para visualizar seus dados operacionais Z. A flexibilidade da IZOA está abrindo caminho para a próxima geração de usuários e desenvolvedores de solução de aprendizado de máquina, reduzindo a complexidade e ajudando a otimizar DevOps na APIS. O uso da IZOA continua a crescer à medida que eles integram ainda mais o Z em seu ambiente híbrido em nuvem.



Outro caso de uso criativo da APIS IT está aumentando a eficiência de seu ciclo de desenvolvimento. Muitas das equipes de desenvolvimento APIS estão usando o IBM WebSphere® Application Server. Zadro explicou que os dados precisariam ser transformados antes que sua equipe pudesse consumi-los. Como tal, os engenheiros de sistemas veriam os desenvolvedores como terceiros. Como ele disse: “Agora tudo está simplificado para eles. Se eles identificarem problemas após a implementação, podem facilmente ver por si mesmos que todos os registros do WebSphere no z/OS estão agora no mesmo lugar que o WebSphere no Windows e assim por diante..."



Conforme a Zadro olha para o futuro com a APIS IT e a IBM, ele pretende continuar expandindo os limites com a IZOA. Ele comenta que "espera que essa solução veio para ficar e continuar a crescer", à medida que eles embarcam em sua jornada de AIOps de nuvem híbrida.