IBM Z Performance and Capacity Analytics

Aproveite o IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) para fornecer insights com menor custo de desempenho armazenando dados diretamente no IDAA. Isso reduz o armazenamento de dados no Db2 for z/OS e permite que o trabalho da CPU seja transferido do z/OS para o dispositivo IDAA, aproveitando o desempenho de consultas em alta velocidade.