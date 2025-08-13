Transformando dados complexos em insights acionáveis, melhorando o monitoramento do desempenho do mainframe em tempo real e o planejamento de capacidade
O Colruyt Group é uma empresa varejista com um portfólio diversificado, que vai de lojas de roupas a energia verde, tendo os supermercados como seu principal negócio. Na rede de supermercados Colruyt Lowest Prices, o slogan é: “O menor preço para cada produto em qualquer momento.” Para que esse slogan se torne realidade, é necessário comparar e ajustar continuamente os preços. Etiquetas digitais de preço permitem ao Colruyt ajustar os preços nas lojas a qualquer hora do dia. Para otimizar esse processo, o Colruyt investiu muito na melhoria dos seus processos de TI, que dependem de um processamento eficiente em mainframe. O grupo precisava de uma ferramenta que fornecesse insights diários sobre esse processo e sobre diversos outros temas relacionados ao desempenho do mainframe.
O Colruyt Group possui dois data centers equipados com mainframes IBM Z® e sistemas de armazenamento em disco IBM DS8950F. Sua capacidade atual de armazenamento flash é de 300 terabytes por data center. Além disso, o Colruyt Group conta com um robô de fitas IBM para backup em cada data center, com capacidade de 600 terabytes por unidade. Os dados de fita e de disco são espelhados entre os dois data centers.
Após uma extensa RFI (solicitação de informações), na qual o IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS foi avaliado quanto a funcionalidade, segurança e suporte, o Colruyt Group escolheu a versão em nuvem da solução. Eles também optaram por suporte para IBM z/OS Disk, fita virtual, sistemas, IBM® Db2, IBM® CICS, MQ e TCP/IP.
Pieter Rogge, engenheiro de sistemas da plataforma de mainframe no Colruyt, explica: "O Colruyt Group precisava de relatórios prontos para uso, com conhecimento embutido na área de desempenho e capacidade. Como engenheiros de sistemas, somos especialistas em nosso domínio, mas nem todos somos especialistas em desempenho. Também não há uma equipe específica para planejamento de capacidade — isso faz parte do trabalho do engenheiro de sistemas de mainframe. Temos pouquíssimo tempo para escrever programas e criar relatórios. Por isso, os relatórios prontos do IntelliMagic Vision foram uma grande vantagem inicial."
Além disso, o conhecimento especializado da equipe da IBM sobre seu próprio produto foi especialmente decisivo na escolha pelo IntelliMagic Vision for z/OS. "Os especialistas por trás do IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS sabem exatamente o que significam as métricas do mainframe e incorporaram isso ao produto", acrescenta Rogge. "Os relatórios vêm acompanhados de explicações. Por exemplo, em um relatório você vê a métrica X com o valor Y; se o limite for excedido, pode haver impacto. Em outros fornecedores, há pessoas com muito conhecimento, mas raramente vimos explicações dentro da própria ferramenta." Esse aspecto, segundo Rogge, é extremamente útil para novos integrantes da equipe. "O IntelliMagic Vision contém conhecimentos que às vezes não pensamos de imediato, mas que podem ser especialmente úteis para o trabalho dos engenheiros de sistemas. Um novo colega na área de CICS (Customer Information Control System), por exemplo, pode aprender muito apenas analisando os relatórios do CICS no IntelliMagic Vision", ele explica.
Os engenheiros de sistemas usam o IntelliMagic Vision for z/OS diariamente para verificar os números e identificar tendências. Rogge detalha: "Na ferramenta antiga, isso era muito estático: programas SAS que geravam relatórios HTML com gráficos estáticos." Se quiséssemos mudar algo, primeiro tínhamos que alterar o programa, o que era muito pouco prático.”
Rogge elogia a facilidade de uso do IntelliMagic Vision for z/OS: “Você pode facilmente explorar os dados, e os relatórios são simples de modificar de forma interativa. Por exemplo, escolhendo outro tipo de gráfico, adicionando uma nova métrica ou exibindo uma métrica em outra unidade. Se necessário, também é possível criar um novo relatório do zero, que fica imediatamente disponível, incluindo o histórico. Compartilhar informações com colegas também é incrivelmente fácil, pois você pode simplesmente copiar a URL de um relatório e enviar para um colega. Ele verá exatamente a mesma coisa — muito prático! Os colegas compartilham gráficos entre si todos os dias.
Rogge é especialista em desempenho z/OS. “Para mim, os relatórios de consumo são particularmente interessantes. Eles estão agrupados dentro do Workload Manager (WLM), então incluem classes de relatório, jobs e tarefas iniciadas. Consigo ver rapidamente quanto de CPU e de recurso zIIP eles consomem. O que torna isso muito útil é a função de detalhamento. Por exemplo, se eu constatar um uso elevado na plataforma Db2, aprofundo nas classes de relatório. Dentro da classe de relatório, dá para ver qual software, tarefa iniciada ou job está causando o pico.” Outro recurso fundamental é a visualização hierárquica de uso elevado de CPU. Engenheiros de sistemas começam no nível de carga de trabalho — usando agrupamentos personalizados de classes de relatório — e aprofundam até as classes de relatório e, depois, até espaços de endereço específicos. Esse método estruturado permite identificar rapidamente a causa raiz e otimizar o desempenho.
Para as equipes de outros domínios, outros relatórios são mais relevantes. Os especialistas em CICS consideram mais importantes os tempos de resposta e o número de transações nas regiões CICS. No domínio do MQ, a preocupação principal é o monitoramento das filas: quantas mensagens há, quantos gets e puts estão sendo feitos. Em outros domínios, como armazenamento e Db2, muitos relatórios são consultados diariamente. O Colruyt Group implementou o IntelliMagic Vision for z/OS na maioria de seus domínios de mainframe, e ele é usado diariamente para análise de uso e monitoramento.
A equipe também utiliza dashboards para revisões mensais do WLM — verificando trabalho não classificado, analisando a distribuição de importância e identificando oportunidades de otimização. O que antes era uma tarefa manual e demorada agora é simplificado com o IntelliMagic Vision for z/OS, economizando tempo valioso. Embora o uso atual esteja focado no ajuste de desempenho e na análise de tendências, a ferramenta desempenha um papel fundamental para garantir que o ambiente de mainframe esteja continuamente otimizado quanto ao uso de CPU, configuração do WLM e eficiência geral do sistema.
Mais recentemente, o Colruyt Group tem trabalhado em agrupamentos personalizados dentro do IntelliMagic Vision for z/OS para correlacionar transações CICS com as respectivas equipes de aplicação. Ao combinar as métricas SMF do IntelliMagic Vision com metadados da ferramenta interna de gerenciamento de software, agora é possível oferecer o IntelliMagic Vision como ferramenta de relatórios de aplicação para engenheiros de software e gerentes de aplicações. Isso substitui os relatórios SAS/MXG legados e aprimora o acompanhamento de desempenho entre equipes.
O IntelliMagic Vision for z/OS tem papel crucial no monitoramento de tendências no uso do Distributed Data Facility (DDF), especialmente para processos Java que se conectam ao Db2 no mainframe. Cada um desses processos possui um ID de correlação exclusivo, permitindo que os engenheiros de sistemas rastreiem problemas de desempenho até o processo específico e seu responsável, aumentando a responsabilidade e a visibilidade. “Ele se tornou indispensável para esse monitoramento. Se alguém sugerisse parar de usar o IntelliMagic Vision, espero que muitos colegas diriam: ‘Temos um problema, porque ficaríamos cegos em várias áreas. Teríamos que escrever muitos relatórios extras’”, afirma Rogge.
Rogge ficou impressionado com a quantidade de relatórios do IntelliMagic Vision for z/OS. “Outros fornecedores costumam dizer que podem criar qualquer relatório. A questão é que nós não sabíamos de antemão o que queríamos ver. O bom é que muitos relatórios já vêm prontos no IntelliMagic Vision, e o histórico começa a ser criado desde o primeiro dia. Se precisamos de um relatório, ele já está disponível, com todo o histórico. Isso normalmente falta em outras soluções.
Além disso, o Colruyt Group está muito satisfeito com o suporte fornecido para o IntelliMagic Vision for z/OS. Eles preferem não precisar de suporte, mas, se algo acontecer, sentem-se confiantes de que poderão resolver o problema rapidamente com a ajuda da equipe de suporte da IBM, que conhece a configuração e o fluxo de dados. E, como o IntelliMagic está na nuvem, os especialistas da IBM podem acessá-lo diretamente e colaborar com facilidade com a equipe do Colruyt.
Rogge conclui: “Com o IntelliMagic Vision, não temos apenas um produto superior, mas também boas pessoas que podem ajudar quando enfrentamos problemas. É uma combinação excelente!
O Colruyt Group é uma empresa familiar belga de terceira geração, com uma ampla rede de lojas de varejo na Bélgica, França e Luxemburgo. O grupo é acionista majoritário da The Fashion Society e possui diversas subsidiárias, incluindo nas áreas de fornecimento de energia e gestão de documentos. Opera tanto com lojas físicas, em alimentos e produtos não alimentares, quanto com presença on-line. Fundado há quase um século e com sede em Halle, o grupo conta com mais de 33.000 colaboradores.
Análises completa de dados de desempenho do z/OS para otimização de custos e detecção proativa de problemas
