Rogge elogia a facilidade de uso do IntelliMagic Vision for z/OS: “Você pode facilmente explorar os dados, e os relatórios são simples de modificar de forma interativa. Por exemplo, escolhendo outro tipo de gráfico, adicionando uma nova métrica ou exibindo uma métrica em outra unidade. Se necessário, também é possível criar um novo relatório do zero, que fica imediatamente disponível, incluindo o histórico. Compartilhar informações com colegas também é incrivelmente fácil, pois você pode simplesmente copiar a URL de um relatório e enviar para um colega. Ele verá exatamente a mesma coisa — muito prático! Os colegas compartilham gráficos entre si todos os dias.

Rogge é especialista em desempenho z/OS. “Para mim, os relatórios de consumo são particularmente interessantes. Eles estão agrupados dentro do Workload Manager (WLM), então incluem classes de relatório, jobs e tarefas iniciadas. Consigo ver rapidamente quanto de CPU e de recurso zIIP eles consomem. O que torna isso muito útil é a função de detalhamento. Por exemplo, se eu constatar um uso elevado na plataforma Db2, aprofundo nas classes de relatório. Dentro da classe de relatório, dá para ver qual software, tarefa iniciada ou job está causando o pico.” Outro recurso fundamental é a visualização hierárquica de uso elevado de CPU. Engenheiros de sistemas começam no nível de carga de trabalho — usando agrupamentos personalizados de classes de relatório — e aprofundam até as classes de relatório e, depois, até espaços de endereço específicos. Esse método estruturado permite identificar rapidamente a causa raiz e otimizar o desempenho.

Para as equipes de outros domínios, outros relatórios são mais relevantes. Os especialistas em CICS consideram mais importantes os tempos de resposta e o número de transações nas regiões CICS. No domínio do MQ, a preocupação principal é o monitoramento das filas: quantas mensagens há, quantos gets e puts estão sendo feitos. Em outros domínios, como armazenamento e Db2, muitos relatórios são consultados diariamente. O Colruyt Group implementou o IntelliMagic Vision for z/OS na maioria de seus domínios de mainframe, e ele é usado diariamente para análise de uso e monitoramento.

A equipe também utiliza dashboards para revisões mensais do WLM — verificando trabalho não classificado, analisando a distribuição de importância e identificando oportunidades de otimização. O que antes era uma tarefa manual e demorada agora é simplificado com o IntelliMagic Vision for z/OS, economizando tempo valioso. Embora o uso atual esteja focado no ajuste de desempenho e na análise de tendências, a ferramenta desempenha um papel fundamental para garantir que o ambiente de mainframe esteja continuamente otimizado quanto ao uso de CPU, configuração do WLM e eficiência geral do sistema.

Mais recentemente, o Colruyt Group tem trabalhado em agrupamentos personalizados dentro do IntelliMagic Vision for z/OS para correlacionar transações CICS com as respectivas equipes de aplicação. Ao combinar as métricas SMF do IntelliMagic Vision com metadados da ferramenta interna de gerenciamento de software, agora é possível oferecer o IntelliMagic Vision como ferramenta de relatórios de aplicação para engenheiros de software e gerentes de aplicações. Isso substitui os relatórios SAS/MXG legados e aprimora o acompanhamento de desempenho entre equipes.

O IntelliMagic Vision for z/OS tem papel crucial no monitoramento de tendências no uso do Distributed Data Facility (DDF), especialmente para processos Java que se conectam ao Db2 no mainframe. Cada um desses processos possui um ID de correlação exclusivo, permitindo que os engenheiros de sistemas rastreiem problemas de desempenho até o processo específico e seu responsável, aumentando a responsabilidade e a visibilidade. “Ele se tornou indispensável para esse monitoramento. Se alguém sugerisse parar de usar o IntelliMagic Vision, espero que muitos colegas diriam: ‘Temos um problema, porque ficaríamos cegos em várias áreas. Teríamos que escrever muitos relatórios extras’”, afirma Rogge.

Rogge ficou impressionado com a quantidade de relatórios do IntelliMagic Vision for z/OS. “Outros fornecedores costumam dizer que podem criar qualquer relatório. A questão é que nós não sabíamos de antemão o que queríamos ver. O bom é que muitos relatórios já vêm prontos no IntelliMagic Vision, e o histórico começa a ser criado desde o primeiro dia. Se precisamos de um relatório, ele já está disponível, com todo o histórico. Isso normalmente falta em outras soluções.

Além disso, o Colruyt Group está muito satisfeito com o suporte fornecido para o IntelliMagic Vision for z/OS. Eles preferem não precisar de suporte, mas, se algo acontecer, sentem-se confiantes de que poderão resolver o problema rapidamente com a ajuda da equipe de suporte da IBM, que conhece a configuração e o fluxo de dados. E, como o IntelliMagic está na nuvem, os especialistas da IBM podem acessá-lo diretamente e colaborar com facilidade com a equipe do Colruyt.

Rogge conclui: “Com o IntelliMagic Vision, não temos apenas um produto superior, mas também boas pessoas que podem ajudar quando enfrentamos problemas. É uma combinação excelente!