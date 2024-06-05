Otimize o gerenciamento do desempenho dos sistemas z/OS usando a análise de dados orientada por IA para monitorar e gerenciar proativamente seu ambiente z/OS. Evite interrupções, reduza custos e preserve a confiabilidade e a disponibilidade pelas quais os mainframes são conhecidos.
Acesse os health insights integrados que avaliam centenas de métricas críticas, permitindo que você identifique antecipadamente riscos à integridade e o desempenho de suas aplicações. A tecnologia de detecção de anomalias derivada de IA destaca alterações estatisticamente significativas, acelerando a solução de problemas.
Use milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma GUI poderosa e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Os recursos de análise contextual permitem otimizar o tempo dedicado à prevenção e à resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS aprimora os dados do RMF/SMF e aplica seu conhecimento integrado para entender como a arquitetura z/OS lida com sua carga de trabalho. Isso ajuda você a ajustar o z/OS para melhorar o desempenho e proteger a disponibilidade. Você também pode usá-lo para ajustar a configuração do processador para aumentar o MIPS obtido com o hardware do mainframe.
Evite riscos para a disponibilidade e desempenho com uma inteligência artificial integrada que avalia mais de 700 indicadores chave do z/OS e utiliza limites baseados em conhecimento especializado do setor.
As topologias do z/OS (FICON e LPAR) são complexas e difíceis de visualizar. Os métodos tradicionais de visualização envolviam a impressão manual. As visualizações interativas de topologias LPAR e FICON do IntelliMagic Vision permitem que os analistas interajam, focalizem pontos específicos e comparem intervalos de tempo para identificar erros e alterações de alto custo.
Os detalhamentos sensíveis ao contexto permitem que os analistas identifiquem caminhos analíticos alternativos com base nos dados exibidos e investiguem rapidamente cada hipótese, economizando o tempo perdido nos caminhos "sem saída" da exploração. A capacidade de se concentrar em um subconjunto de dados desejado é especialmente valiosa ao lidar com grandes volumes de dados do SMF.
Em vez de usar programas de programação ou dominar ferramentas que são isoladas pela tecnologia para acessar vários tipos de dados do SMF, uma interface de usuário comum e intuitiva elimina a mineração de dados e libera a equipe para se concentrar em análises de alto valor. Essa interface única usada em toda a plataforma melhora o aprendizado, a colaboração e a eficiência analítica.
Os recursos avançados de personalização de relatórios facilitam análises rápidas sem necessidade de programação ou etapas complicadas. As opções de personalização intuitivas abrangem o tipo de relatório, o nível de síntese, a filtragem e as comparações de intervalos.
Mudanças significativas nas principais métricas são destacadas nas visualizações de detecção de mudanças, mostrando variações com mais ou menos dois desvios padrão entre o dia atual e 30 dias antes. Receba alertas antecipados sobre mudanças que podem ter impacto prolongado, como neste exemplo de aumento de uso de CPU.
Os dashboards personalizados coletam e exibem rapidamente visualizações em tempo real de qualquer coleção de métricas de seu interesse. Quando compartilhados, eles incentivam a colaboração e oferecem uma fonte de verdade comum para toda a organização. Os usuários podem expandir qualquer relatório e utilizar os recursos de exploração para aprofundar a análise dos indicadores de seu interesse.
As vantagens de adotar um modelo de nuvem incluem a implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto localmente), configuração mínima (apenas para transmissão de dados do SMF), transferência de recursos das equipes e acesso aos serviços de consultoria da IntelliMagic para complementar as habilidades locais.
