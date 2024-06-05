Em vez de usar programas de programação ou dominar ferramentas que são isoladas pela tecnologia para acessar vários tipos de dados do SMF, uma interface de usuário comum e intuitiva elimina a mineração de dados e libera a equipe para se concentrar em análises de alto valor. Essa interface única usada em toda a plataforma melhora o aprendizado, a colaboração e a eficiência analítica.