Gerencie o desempenho dos sistemas z/OS com o IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Use o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS para otimizar o gerenciamento de desempenho dos sistemas z/OS
Infográfico que combina três telas de classificação da integridade do sistema, índice de desempenho e topologia do subsistema

Otimize o gerenciamento do desempenho dos sistemas z/OS usando a análise de dados orientada por IA para monitorar e gerenciar proativamente seu ambiente z/OS. Evite interrupções, reduza custos e preserve a confiabilidade e a disponibilidade pelas quais os mainframes são conhecidos.

 
Benefícios
Analise e evite riscos de forma proativa

Acesse os health insights integrados que avaliam centenas de métricas críticas, permitindo que você identifique antecipadamente riscos à integridade e o desempenho de suas aplicações. A tecnologia de detecção de anomalias derivada de IA destaca alterações estatisticamente significativas, acelerando a solução de problemas.
Economize tempo e resolva problemas rapidamente

Use milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma GUI poderosa e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Os recursos de análise contextual permitem otimizar o tempo dedicado à prevenção e à resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.

O que está incluso

O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS aprimora os dados do RMF/SMF e aplica seu conhecimento integrado para entender como a arquitetura z/OS lida com sua carga de trabalho. Isso ajuda você a ajustar o z/OS para melhorar o desempenho e proteger a disponibilidade. Você também pode usá-lo para ajustar a configuração do processador para aumentar o MIPS obtido com o hardware do mainframe.

Health insights Visualizadores interativos de topologias LPAR e FICON Explorações com base no contexto Visibilidade intuitiva

 

Personalização dinâmica de relatórios Detecção de anomalias e análise estatística Dashboards compartilhados personalizados AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza o conhecimento detalhado especializado do z/OS para gerar automaticamente centenas de insights e melhorar drasticamente a visibilidade sobre as operações da infraestrutura do z/OS.
Gerenciamento de desempenho para sistemas z/OS
Descubra o gerenciamento proativo do desempenho dos sistemas z/OS com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS Use a análise orientada por IA para identificar riscos e otimizar a disponibilidade do sistema.
Geração de relatórios sobre integridade e desempenho da instalação de acoplamento
Saiba como como controlar de forma eficaz as instalações de acoplamento em seu ambiente e destacar automaticamente os problemas em andamento.
Total Economic Impact do IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
A Forrester Consulting realizou o estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Z Intellimagic Vision para z/OS para organizações no que diz respeito à redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.
Imagine o quanto você pode aprender com os dados do SMF
Veja como é rápido usar a visibilidade de dados RMF e SMF para obter uma compreensão mais profunda do ecossistema z/OS.
Quanto tempo é tempo demais? Classes de serviço de múltiplos períodos
Saiba mais sobre a complexidade das medições de duração neste webinar. Conheça as unidades de serviço ponderadas, as variáveis fixas no z/OS 2.5 e a importância de verificar as durações após uma atualização. Descubra o poder e os riscos de vários períodos na análise de desempenho.
