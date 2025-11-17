Análises completa de dados de desempenho do z/OS para otimização de custos e detecção proativa de problemas
O IntelliMagic Vision for z/OS é um software avançado de análise de desempenho para o IBM Z. Ele oferece análise de dados flexível por meio de visualizações personalizadas no-code, permitindo que os analistas identifiquem riscos e ajustem cargas de trabalho. Ele moderniza a análise de desempenho do mainframe por meio de uma inteligência de última geração.
Os analistas podem assumir o controle de todo o seu ambiente mainframe com insights interativos e relatórios personalizáveis para evitar riscos relacionados à disponibilidade.
Aumente os recursos das equipes atuais e novas com acesso simplificado à análise e resolução de problemas.
Acelere o aprendizado dos novos funcionários por meio de navegação fácil de entender e conexões de infraestrutura.
A interface intuitiva e interativa com recomendações e limites de melhores práticas incorporados também acelera o treinamento dos novos contratados e entre as plataformas.
Nossa equipe do Technology Expert Labs oferece uma abordagem comprovada para a implementação do IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, ajudando a evitar interrupções, reduzir custos e garantir a disponibilidade para cargas de trabalho críticas.