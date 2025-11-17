IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Tenha visibilidade intuitiva e correlacionada dos dados de medição do z/OS em toda a infraestrutura do z/OS com visualizações específicas da aplicação, segmentadas a partir dos recursos de infraestrutura compartilhada do z/OS. Em comparação com as abordagens atuais que exigem relatórios de programação ou o domínio de diferentes conjuntos de ferramentas voltados para áreas diferentes e isoladas da infraestrutura, a interface única do IntelliMagic Vision, utilizada em toda a plataforma do z/OS, agiliza muito o aprendizado, promove a colaboração e aumenta a eficácia analítica.