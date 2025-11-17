IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Análises completa de dados de desempenho do z/OS para otimização de custos e detecção proativa de problemas

Trabalhador usando o IBM Z16 IntelliMagic com sobreposição gráfica mostrando dados

Inteligência de próximo nível

O IntelliMagic Vision for z/OS é um software avançado de análise de desempenho para o IBM Z. Ele oferece análise de dados flexível por meio de visualizações personalizadas no-code, permitindo que os analistas identifiquem riscos e ajustem cargas de trabalho. Ele moderniza a análise de desempenho do mainframe por meio de uma inteligência de última geração.

 Estudo TEI da Forrester Simplifique o gerenciamento de desempenho de mainframe
Controle seu ambiente de mainframe

Os analistas podem assumir o controle de todo o seu ambiente mainframe com insights interativos e relatórios personalizáveis para evitar riscos relacionados à disponibilidade.
Aprimore as capacidades de pessoal 

Aumente os recursos das equipes atuais e novas com acesso simplificado à análise e resolução de problemas.
Integração de funcionários

Acelere o aprendizado dos novos funcionários por meio de navegação fácil de entender e conexões de infraestrutura.
Entrega de SaaS

A interface intuitiva e interativa com recomendações e limites de melhores práticas incorporados também acelera o treinamento dos novos contratados e entre as plataformas.

Recursos

Uma pessoa olhando para uma tela em um laboratório
Detecção de riscos com o IntelliMagic Vision Health Insights

Evite possíveis riscos à infraestrutura e à disponibilidade de aplicações com inteligência artificial incorporada e explicável, que avalia e classifica automaticamente mais de 700 métricas importantes do z/OS utilizando limites condicionados ao contexto com base no conhecimento de domínio especializado incorporado.
Jovem engenheiro de TI decodificando dados sentado em frente a monitores de computador, olhando para a tela de um deles
Visualizações de detecção de alterações do IntelliMagic Vision

A detecção automática e flexível de anomalias do z/OS com análise estatística que destaca mudanças estatisticamente relevantes na métrica principal acelera a solução de problemas identificando rapidamente as alterações sofridas nas áreas preocupantes. Pode permitir também que você consiga agir de forma precoce sobre as alterações que podem ter um impacto negativo.
Contador trabalhando com planilhas empresariais em um notebook
Uma interface gráfica moderna e interativa

Tenha visibilidade intuitiva e correlacionada dos dados de medição do z/OS em toda a infraestrutura do z/OS com visualizações específicas da aplicação, segmentadas a partir dos recursos de infraestrutura compartilhada do z/OS. Em comparação com as abordagens atuais que exigem relatórios de programação ou o domínio de diferentes conjuntos de ferramentas voltados para áreas diferentes e isoladas da infraestrutura, a interface única do IntelliMagic Vision, utilizada em toda a plataforma do z/OS, agiliza muito o aprendizado, promove a colaboração e aumenta a eficácia analítica.
Vista lateral de um empresário em trajes formais e óculos trabalhando com gráficos e relatórios de mercado em telas de computador em um escritório moderno.
Relatórios personalizáveis dinamicamente

Os recursos avançados de clique para personalizar possibilitam análises ocasionais sem a necessidade de programação ou etapas complicadas e viabilizam as visualizações mais adequadas à consulta atual.
Pessoas trabalhando em estações de computador em uma sala de controle moderna
Detalhamentos baseados no contexto

Os detalhamentos flexíveis e baseados no contexto possibilitam que os analistas identifiquem os caminhos analíticos alternativos mais relevantes com base na visão atual, para cada hipótese ser investigada com alguns poucos cliques. Isso acelera muito a solução de problemas por eliminar os caminhos “sem saída” com rapidez. Quando se lida com grandes volumes de dados, esses recursos para concentrar a análise no subconjunto de dados desejado são especialmente valiosos.
Uma pessoa olhando para uma tela em um laboratório
Família comprando em um supermercado
Estudo de caso O Colruyt Group opta por análise interativa em mainframe Veja como o IntelliMagic Vision para z/OS capacita os engenheiros de sistemas do Colruyt Group com ferramentas avançadas de análise e relatórios prontos para uso.
Homem realizando manutenção em um ambiente industrial
Serviços

Nossa equipe do Technology Expert Labs oferece uma abordagem comprovada para a implementação do IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, ajudando a evitar interrupções, reduzir custos e garantir a disponibilidade para cargas de trabalho críticas.

Dê o próximo passo

Não importa se você está fazendo uma pesquisa de produto, se precisa de serviços de emergência ou se quer conversar sobre como os produtos e serviços da IBM podem ajudar, conte com a ajuda dos nossos especialistas.

