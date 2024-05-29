Veja o desempenho de I/O do disco e do cache por pool buffer do Db2 e banco de dados, integrando os dados de desempenho do conjunto de dados de I/O (dos registros de SMF 42) com os dados de estatísticas de I/O do conjunto de dados do Db2 (IFCID 199). Veja a métrica que inclui o tempo de resposta do disco por componente (IOSQ, Pend, Disc, Conn) e os acertos e erros do cache do disco por pool de buffer do Db2 e banco de dados.