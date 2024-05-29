Gerencie o desempenho do Db2 com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Evite riscos de disponibilidade e otimize o desempenho do Db2
Infográfico conectando três capturas de tela de visibilidade com as principais métricas de Db2 que ajudam você a gerenciar o desempenho

A grande complexidade dos dados estatísticos do Db2 e dos dados contábeis do Db2 dificulta a extração de valor das avançadas métricas disponíveis. A visibilidade clara sobre as métricas do Db2 por meio de registros de SMF ajuda a evitar riscos de disponibilidade e a gerenciar e otimizar o desempenho.

 
Benefícios
Analise e evite riscos de forma proativa

Tenha acesso a insights de integridade integrados que avaliam centenas de métricas críticas para identificar proativamente os riscos à integridade e ao desempenho de suas aplicações. A detecção de anomalias derivada da IA destaca alterações estatisticamente relevantes, acelerando a solução de problemas.
Economize tempo e resolva os problemas com rapidez

Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real e recursos de detalhamento baseados no contexto para maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Minimize o tempo de inatividade sem necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.

O que está incluso

O volume e a complexidade dos dados das estatísticas do Db2 (SMF 100) e contabilidade do Db2 (SMF 101) são difíceis de analisar. A fácil visibilidade sobre as principais métricas do Db2 por meio dos registros de SMF é crucial para evitar proativamente os riscos de disponibilidade e para gerenciar e otimizar o desempenho de forma efetiva.

Avaliação da integridade em toda a empresa Visualizações voltadas para o Health Insights Avaliações de integridade por gráficos de tempo Pool de buffer e métricas de I/O Integração de dados de estatísticas e contábeis

 

Estatísticas de I/O do Db2 por pool de buffer e banco de dados Perfis de tempo decorrido do Db2 Detalhamento de IDs das transações do CICS Integração de dados de SMF do CICS e Db2 AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza o conhecimento detalhado especializado do z/OS para gerar automaticamente centenas de insights e melhorar drasticamente a visibilidade sobre as operações da infraestrutura do z/OS.
Eles não servem apenas para pools de buffer — aprendendo com o SMF
Conheça os principais insights do Db2 que os dados estatísticos podem oferecer para o gerenciamento do desempenho, além do ajuste dos pools de buffer.
Total Economic Impact of IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
A Forrester Consulting realizou o estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Z Intellimagic Vision para z/OS para organizações no que diz respeito à redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.
Imagine o quanto você pode aprender explorando os dados das estatísticas do Db2
Esta sessão sugere recursos a serem considerados quando você quiser modernizar a forma como acessa e analisa os dados do Db2 SMF, tanto para promover o aprendizado rápido quanto para aumentar o valor extraído dos dados.
Imagine o quanto você pode aprender explorando os dados contábeis do Db2
Este webinar revela insights dos dados de SMF do Db2, incluindo perfis de trabalho, visibilidade por meio de IDs de correlação, gerenciamento de carga de trabalho com IDs de autorização e integração de dados do Db2 com outros tipos, como transações do CICS (SMF 110.1).
Implementação de duplexação assíncrona na experiência do usuário em uma estrutura de bloqueio do Db2 em ambiente de produção
Neste webinar, você poderá entender melhor os impactos da implementação da duplexação assíncrona sobre o desempenho, para a estrutura de bloqueio do Db2 em um ambiente de compartilhamento de dados de alto volume do Db2.
