O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS é compatível com fitas nativas e virtuais anexadas ao z/OS de vários fornecedores diferentes:

IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720

EMC DLm

Oracle StorageTek VSM

IBM VTF Mainframe

Soluções de fita física Oracle StorageTek

Soluções de Virtual Tape para mainframe da Luminex

Todos os principais catálogos de software de gerenciamento de fitas são compatíveis: CA1, RMM, TLMS, Control-T e Zara.

As estatísticas da biblioteca Virtual Tape são compatíveis com todos os modelos da família IBM TS7700 usando registros de atividade BVIR e com o Oracle StorageTek Virtual Tape. O suporte para dados nativos do SMF está disponível para EMC DLm e IBM VTF Mainframe.