O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite que analistas de desempenho gerenciem e otimizem de forma mais eficaz e eficiente seus ambientes de z/OS Virtual Tape. Evite riscos, economize tempo e configure seu ambiente de forma ideal.
Acesse insights integrados que avaliam centenas de métricas críticas, permitindo que você identifique antecipadamente riscos à integridade e o desempenho de suas aplicações. A tecnologia de detecção de anomalias derivada de IA destaca alterações estatisticamente significativas, acelerando a solução de problemas.
Use milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma GUI poderosa e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Os recursos de análise contextual permitem otimizar o tempo dedicado à prevenção e à resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS é compatível com fitas nativas e virtuais anexadas ao z/OS de vários fornecedores diferentes:
Todos os principais catálogos de software de gerenciamento de fitas são compatíveis: CA1, RMM, TLMS, Control-T e Zara.
As estatísticas da biblioteca Virtual Tape são compatíveis com todos os modelos da família IBM TS7700 usando registros de atividade BVIR e com o Oracle StorageTek Virtual Tape. O suporte para dados nativos do SMF está disponível para EMC DLm e IBM VTF Mainframe.
A largura de banda do cache de um TS7700 é um dos fatores mais importantes para o desempenho. Se a largura de banda do cache estiver esgotada, isso poderá afetar os tempos de execução dos trabalhos e o RPO para locais de recuperação de desastres. O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS fornece insights sobre quais atividades estão consumindo esse recurso ao longo do tempo.
Atualmente, muitos clientes têm um terceiro data center em um local remoto. Por motivos de desempenho, os dados nesse local geralmente não são replicados de forma síncrona; portanto, é essencial entender quantos dados não são replicados em um determinado momento, como neste exemplo.
A segunda questão com a qual o cliente se preocupa é quantos minutos ou horas a replicação dos dados está atrasada em relação à criação dos dados. O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS também responde a essa pergunta. O tempo de espera até que as cópias sejam processadas é muito longo. Isso aciona um aviso de exceção para investigação.
Em uma licença IBM TS7700 para ativação do cache, são especificados os incrementos de taxa do host e o comprimento da fila de pré-migração. Para entender se esses limites foram atingidos, é necessário monitorar diferentes métricas. Este exemplo mostra o backlog de migração, que indica a quantidade de dados em espera na fila de pré-migração e que pode acionar uma limitação.
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS oferece uma capacidade personalizável para visualizar as aplicações mais comuns “prontas para uso”. As informações da fita virtual oferecem uma visão a partir do ponto de vista do hardware. A visualização do host exibe o número de montagens, a taxa de leitura ou escrita, a compressão e muito mais.
Entre as vantagens de adotar um modelo de nuvem estão a implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto no local), pouca configuração (apenas para transmissão de dados do SMF), liberação de recursos da equipe e acesso aos serviços de consultoria da IntelliMagic para complementar as habilidades locais.
