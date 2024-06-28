Gerencie o desempenho do z/OS Virtual Tape com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitore o desempenho e a disponibilidade do Virtual Tape com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Infográfico que descreve as conexões entre o backlog de dados de replicação, os dados do cache e a idade média da fila diferida

O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite que analistas de desempenho gerenciem e otimizem de forma mais eficaz e eficiente seus ambientes de z/OS Virtual Tape. Evite riscos, economize tempo e configure seu ambiente de forma ideal.

 
Benefícios
Analise e evite riscos de forma proativa

Acesse insights integrados que avaliam centenas de métricas críticas, permitindo que você identifique antecipadamente riscos à integridade e o desempenho de suas aplicações. A tecnologia de detecção de anomalias derivada de IA destaca alterações estatisticamente significativas, acelerando a solução de problemas.
Economize tempo e resolva os problemas rapidamente

Use milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma GUI poderosa e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Os recursos de análise contextual permitem otimizar o tempo dedicado à prevenção e à resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.

O que está incluso

O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS é compatível com fitas nativas e virtuais anexadas ao z/OS de vários fornecedores diferentes:

  • IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM VTF Mainframe
  • Soluções de fita física Oracle StorageTek
  • Soluções de Virtual Tape para mainframe da Luminex

Todos os principais catálogos de software de gerenciamento de fitas são compatíveis: CA1, RMM, TLMS, Control-T e Zara.

As estatísticas da biblioteca Virtual Tape são compatíveis com todos os modelos da família IBM TS7700 usando registros de atividade BVIR e com o Oracle StorageTek Virtual Tape. O suporte para dados nativos do SMF está disponível para EMC DLm e IBM VTF Mainframe.

Monitore todos os fluxos de cache em um cluster TS7700 Monitoramento do objetivo de ponto de recuperação – atraso de replicação. Monitoramento do RPO — tempo médio da fila em atraso Controle dos limites Visualização do uso da fita pelo host AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza o conhecimento detalhado especializado do z/OS para gerar automaticamente centenas de insights e melhorar drasticamente a visibilidade sobre as operações da infraestrutura do z/OS.
Integração de z/OS Virtual Tape para transição de atividade física para lógica
Veja como a caracterização de um problema é sinalizada para um TS7700 (utilização de CPU) e o link para descobrir a atividade do host presente no momento mais crítico do incidente.
Total Economic Impact do IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
A Forrester Consulting realizou o estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Z Intellimagic Vision para z/OS para organizações no que diz respeito à redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.
Análise de desempenho do TS7700
Saiba como comparar automaticamente as visualizações de hardware (via dados do BVIR) com as métricas das cargas de trabalho para obter insights de como o hardware em grade está lidando com o trabalho e a replicação entre caixas.
Como aproveitar ao máximo a solução IBM TS7700 Virtual Tape
Assista a este webinar se já tiver enfrentado problemas frustrantes de desempenho ou para garantir que seu ambiente TS7700 esteja otimizado de acordo com as melhores práticas.
Monitoramento da disponibilidade da infraestrutura de z/OS Virtual Tape.
Descubra as melhores práticas para a infraestrutura de z/OS Virtual Tape neste webinar. Aprenda técnicas de identificação automatizada de riscos, resolução rápida de problemas e otimização por meio de demonstrações.
Dê o próximo passo

Quer você esteja realizando uma pesquisa de produto, precise de serviços de emergência ou queira conversar sobre como os produtos e serviços da IBM podem ajudá-lo, conte com a ajuda dos nossos especialistas.

