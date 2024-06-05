Gerencie o desempenho do disco e da replicação do z/OS com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitore o desempenho do disco e da replicação com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS possibilita que os analistas de desempenho gerenciem e otimizem seus ambientes de disco e replicação do z/OS com mais eficácia.

 
Benefícios
Analise e evite riscos de forma proativa

Tenha acesso a insights de integridade integrados que avaliam centenas de métricas críticas para identificar proativamente os riscos à integridade e ao desempenho de suas aplicações. A detecção de anomalias derivada da IA destaca alterações estatisticamente relevantes, acelerando a solução de problemas.
Economize tempo e resolva os problemas com rapidez

Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Deixe que os recursos de detalhamento baseados em contexto ajudem você a maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Minimize o tempo de inatividade sem necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.

O que está incluso

O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS avalia a integridade do disco e os sistemas de replicação de forma contínua. Assim, se houver uma degradação crescente em qualquer aspecto do seu sistema ou uma mudança repentina causada por uma falha de hardware ou uma mudança no padrão de uso dos recursos ou carga de trabalho, você verá imediatamente. 

Insights sobre integridade Visualizações interativas da topologia Insights mais profundos Comparações e detecção de exceções

 

Detalhe volumes, conjunto de dados ou espaços de endereços específicos Monitore as métricas para replicação síncrona e assíncrona Análise de tendências para suas principais medições de I/O AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos Total Economic Impact of IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
A Forrester Consulting realizou o estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Z Intellimagic Vision para z/OS para organizações no que diz respeito à redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.
Solução de problemas de picos de RPO no espelhamento global
Veja como utilizar o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS para ver o status da replicação do Global Mirror em um ambiente Sysplex paralelo distribuído globalmente.
Como posso saber se as minhas unidades de back-end estão sobrecarregadas?
Este estudo de caso mostra como utilizar o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS para encontrar com facilidade a causa raiz dos problemas de desempenho do z/OS relacionados a unidades de back-end sobrecarregadas.
Tempo de conexão elevado para disco do z/OS
Saiba como o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS ajuda a resolver problemas de desempenho causados por alterações de software. Ele identifica e corrige com eficiência os aumentos repentinos no tempo de conexão, atribuídos a um novo SQL Query.
Data center all-flash — por que o tempo de resposta do meu I/O não é duas vezes mais rápido?
Conheça a tecnologia flash na TI. Apesar da promessa de velocidade, muitos data centers não sofrem grandes mudanças nos tempos de resposta. Saiba mais sobre o possível impacto dela no desempenho do seu data center.
Desempenho de leitura do zHyperLink e lições aprendidas
Assista Joe Hyde compartilhando dados de produção recentes do Db2, que destacam a velocidade das I/O de leitura do zHyperLink e outras lições aprendidas.
Dê o próximo passo

Não importa se você está fazendo uma pesquisa de produto, se precisar de serviços de emergência ou se quiser conversar sobre como os produtos e serviços da IBM podem ajudar, conte com a ajuda dos nossos especialistas.

