O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS possibilita que os analistas de desempenho gerenciem e otimizem seus ambientes de disco e replicação do z/OS com mais eficácia.
Tenha acesso a insights de integridade integrados que avaliam centenas de métricas críticas para identificar proativamente os riscos à integridade e ao desempenho de suas aplicações. A detecção de anomalias derivada da IA destaca alterações estatisticamente relevantes, acelerando a solução de problemas.
Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Deixe que os recursos de detalhamento baseados em contexto ajudem você a maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Minimize o tempo de inatividade sem necessidade de programação personalizada.
Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS avalia a integridade do disco e os sistemas de replicação de forma contínua. Assim, se houver uma degradação crescente em qualquer aspecto do seu sistema ou uma mudança repentina causada por uma falha de hardware ou uma mudança no padrão de uso dos recursos ou carga de trabalho, você verá imediatamente.
Os relatórios de insights sobre integridade e exceção alertam quando os sistemas de armazenamento precisam de atenção. As métrica de cada intervalo de tempo são avaliadas automaticamente e destacadas se não estiverem dentro dos limites aceitáveis. Além disso, o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS recomenda as ações a serem tomadas, dependendo do alerta encontrado.
Os visualizadores de topologia interativos possibilitam que os analistas interajam, detalhem e comparem intervalos de tempo de suas topologias Sysplex, FICON, LPAR e subsistema, o que é crucial para detectar erros e alterações que possam afetar os custos.
Nos relatórios de exceção, é simples ver um gráfico de tempo detalhado da métrica sinalizada. Em seguida, você pode filtrar o período de tempo em que o comportamento ocorreu e correlacioná-lo a qualquer impacto resultante na aplicação.
Os gráficos de comparação são úteis para determinar quando um comportamento específico começou e se trata-se de uma anomalia única ou parte de uma tendência.
Em um gráfico de tempo, há muitos detalhamentos disponíveis para ver a métrica em um nível mais detalhado. Há mais detalhamentos disponíveis para análises ainda mais aprofundadas. Em vez de relatórios estáticos, os dados apresentados são baseados nos dados do intervalo dos registros de RMF/SMF quase em tempo real.
A necessidade de disponibilidade contínua faz da replicação um aspecto crítico do armazenamento em disco. O monitoramento da integridade da replicação de dados é fundamental para atender aos requisitos empresariais e regulatórios. O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS monitora as principais métricas para os métodos de replicação síncronos e assíncronos.
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS apresenta muitos gráficos de tendências para ajudar você a ver o rumo que suas operações estão tomando. Esse exemplo mostra um leve aumento na taxa de I/O e uma redução no tempo de resposta, o que pode ser útil para decidir se há necessidade de atualização do hardware de armazenamento ou se essa ação pode ser adiada.
Entre as vantagens de adotar um modelo de nuvem estão a implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto no local), pouca configuração (apenas para transmissão de dados do SMF), liberação de recursos da equipe e acesso aos serviços de consultoria da IntelliMagic para complementar as habilidades locais.
