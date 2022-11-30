Soluções de armazenamento em fita

Armazenamento em fita com resiliência cibernética e eficiência energética com air gap e retenção de longo prazo a um custo menor do que o de outras mídias
O armazenamento em fita é usado para backup de dados em caso de falha do sistema e para arquivar dados para armazenamento de longo prazo.

A retenção de dados a longo prazo é fundamental para os negócios, incluindo o arquivamento de dados, as retenções regulatórias e legais. A fita ajuda a reduzir o impacto do carbono, o TCO e o consumo de energia da retenção de dados a longo prazo.
Benefícios
Funcionalidade expansiva

Gama completa de bibliotecas de fitas e  autoloaders com alto desempenho e capacidade para ambientes de sistemas de entrada, médio porte e corporativos.
Armazenamento em camadas de menor custo

A tecnologia de arquivamento em fita de dados a frio com retenção de longo prazo torna possível reduzir drasticamente o custo de armazenamento de quantidades de dados cada vez maiores.
Tecnologia sustentável

A fita combina longos ciclos de vida do produto com uma pegada de carbono baixa incorporada e operacional
para apoiar suas iniciativas de sustentabilidade.
Resiliência cibernética

Resiliência de dados incomparável, com air gap física "off-line por design" entre seus dados arquivados e o mundo exterior. Oferecendo criptografia de dados em repouso para garantir a privacidade dos dados e reduzir o risco de corrupção de dados devido a vírus ou sabotagem.

Fitas para mainframe

Portfólio do IBM® Tape, proteja os dados e reduza os custos de armazenamento

IBM® TS7700 Virtual Tape IBM TS4500 com unidade de fita IBM® Enterprise Unidades de fita da IBM Enterprise Mídia de armazenamento
Fitas para sistemas abertos

As soluções de armazenamento em fita IBM LTO são projetadas com mais de duas décadas de proteção de dados e inovação em armazenamento, proporcionando altos níveis de confiança de que seus dados estão seguros e protegidos contra ameaças cibernéticas.

IBM Diamondback Tape Library

Preserve e proteja seus dados com um armazenamento em fita sustentável, com resiliência cibernética e de altíssima densidade. Oferece uma capacidade máxima de 46,4 PB sem compressão com LTO-10. O tipo de unidade é LTO FH. O número máximo de unidades é 14.
IBM TS4500 Tape Library

Oferece uma capacidade máxima de 695 PB com LTO-10 e 877 com TS1170. O tipo de unidade é LTO e/ou TS1100. O número máximo de unidades é 128.
IBM TS4300 Tape Library

Oferece uma capacidade máxima de 11,52 PB com LTO 9. Os tipos de unidade são LTO FH e HH. O número máximo de unidades é 48.
IBM TS2900 Tape Autoloader

Oferece uma capacidade máxima de 162 TB com LTO 9. Os tipos de unidade são LTO HH e SAS. O número máximo de unidades é 1.

IBM® Stand Alone Drive

O IBM Stand Alone  Drive é um drive de meia altura com a tecnologia LTO Ultrium 9. Ele fornece até 45 TB por cartucho (com compressão de 2.5:1). Projetado para ajudar pequenas e médias empresas a lidar com as crescentes demandas de dados dos casos de uso de fita modernos, como nuvem, Internet das Coisas (IoT) e arquivamento ativo de arquivos. É uma excelente opção se você precisar de backup e armazenamento de dados em arquivo a um custo baixo.
IBM® LTO Ultrium Tape Data Cartridges

Os cartuchos de dados IBM LTO Ultrium oferecem preservação de dados a longo prazo e acesso rápido e confiável aos dados. Aumentar a capacidade e o desempenho e, ao mesmo tempo, aprimorar o acesso aos dados, o que pode reduzir os custos e as dependências de licenciamento. 
Gabinete multimídia IBM 7226

Implemente até quatro dispositivos de armazenamento em um espaço de 1U em um rack de 19 polegadas. Desfrute dos aprimoramentos de desempenho e capacidade das unidades Linear Tape-Open (LTO) Ultrium, DVD-RAM ou discos removíveis de meia altura.

IBM® Storage Deep Archive

A IBM Storage Deep Archive é a solução de arquivamento de longo prazo de última geração otimizada para dados profundos, mas acessíveis. Oferta de benefícios do armazenamento em fita em uma solução fácil de usar e integrar.

Projeto de baixo custo para fins específicos Armazenamento de arquivos na nuvem local Interface compatível com o S3 Glacier
Software de gerenciamento de fitas
IBM Storage Archive

Otimize os custos de arquivamento com proteção física de air gap e um sistema de gerenciamento intuitivo. Obtenha acesso gráfico direto aos dados armazenados em unidades e bibliotecas do IBM Tape. O IBM Storage Archive torna o armazenamento em fita tão fácil quanto o armazenamento em disco, incorporando o padrão de formato Linear Tape File System (LTFS) para leitura, gravação e troca de metadados.

Portfólio de fitas

O portfólio IBM Tape oferece uma variedade de opções para melhor atender aos requisitos do cliente. Desde níveis de entrada de unidade única até infraestruturas expansíveis. Veja abaixo um resumo das opções atualmente disponíveis.

Produto

IBM Storage Archive

Capacidade máxima*

Nº máximo de unidades

Nº máximo de cartuchos

TS2290
Entrada
Single Drive Edition

18 TB

1

1

7226
Entrada
Single Drive Edition

18 TB

1

1

TS2900
Entrada
Library Edition

162 TB

1

9

TS4300
Intermediário Capacidade de escala
Library Edition Edição Enterprise

11,52 PB

48

640

Diamondback
Capacidade de escala
Edição Enterprise

46,4 PB

14

1548 LTO

TS4500
Capacidade de escala
Edição Enterprise

695 PB LTO

877 PB** Enterprise

128

23.170 LTO

17.550 Empresa

Fitas para mainframe

IBM® TS7700 Tape Attach

100 PB Enterprise**

16

5.000 Enterprise

LTO*/TS1170

100 PB Enterprise**

16

5.000 Enterprise

* A capacidade real varia de acordo com a configuração dos slots de reserva e troca

** Capacidade TS1170 com mídia JF 
Suporte e serviços IBM® Storage Expert Care para IBM TS7700
O IBM Storage Expert Care traz uma abordagem simplificada e padronizada para serviço e suporte em sistemas IBM Storage selecionados, otimizando a disponibilidade do sistema e reduzindo os custos.
Serviços de ciclo de vida tecnológico para o IBM Storage
A IBM oferece suporte e serviços para produtos e soluções do IBM® Storage para ajudar os clientes a planejar, implementar e oferecer suporte, otimizar e atualizar suas soluções do IBM Storage.
IBM® Storage Expert Care for IBM Diamondback
O IBM® Diamondback Expert Care oferece uma nova maneira de associar serviços e suporte às soluções do IBM Storage por meio de níveis de serviço que permitem escolher o nível de suporte para seus sistemas.
