O armazenamento em fita é usado para backup de dados em caso de falha do sistema e para arquivar dados para armazenamento de longo prazo.
A retenção de dados a longo prazo é fundamental para os negócios, incluindo o arquivamento de dados, as retenções regulatórias e legais. A fita ajuda a reduzir o impacto do carbono, o TCO e o consumo de energia da retenção de dados a longo prazo.
Descubra como a Tape oferece os sistemas de armazenamento em massa mais sustentáveis, econômicos e altamente escaláveis.
Gama completa de bibliotecas de fitas e autoloaders com alto desempenho e capacidade para ambientes de sistemas de entrada, médio porte e corporativos.
A tecnologia de arquivamento em fita de dados a frio com retenção de longo prazo torna possível reduzir drasticamente o custo de armazenamento de quantidades de dados cada vez maiores.
A fita combina longos ciclos de vida do produto com uma pegada de carbono baixa incorporada e operacional
para apoiar suas iniciativas de sustentabilidade.
Resiliência de dados incomparável, com air gap física "off-line por design" entre seus dados arquivados e o mundo exterior. Oferecendo criptografia de dados em repouso para garantir a privacidade dos dados e reduzir o risco de corrupção de dados devido a vírus ou sabotagem.
Portfólio do IBM® Tape, proteja os dados e reduza os custos de armazenamento
Tenha armazenamento de missão crítica com a integração perfeita de nuvem híbrida e recuperação de desastres baseada em nuvem para fita, criptografia de dados na grade de oito clusters e pegada de carbono menor.
Aprenda a enfrentar desafios como altos volumes de dados, crescimento de data centers e aumento do custo do espaço de armazenamento.
Uma maneira fácil de aproveitar a alta densidade dos dados, melhorar a segurança e desfrutar de uma infraestrutura econômica de retenção de dados de longo prazo.
Mídia de fita de qualidade superior, projetada para preservar seu armazenamento ao menor custo possível.
As soluções de armazenamento em fita IBM LTO são projetadas com mais de duas décadas de proteção de dados e inovação em armazenamento, proporcionando altos níveis de confiança de que seus dados estão seguros e protegidos contra ameaças cibernéticas.
Preserve e proteja seus dados com um armazenamento em fita sustentável, com resiliência cibernética e de altíssima densidade. Oferece uma capacidade máxima de 46,4 PB sem compressão com LTO-10. O tipo de unidade é LTO FH. O número máximo de unidades é 14.
Oferece uma capacidade máxima de 695 PB com LTO-10 e 877 com TS1170. O tipo de unidade é LTO e/ou TS1100. O número máximo de unidades é 128.
Oferece uma capacidade máxima de 11,52 PB com LTO 9. Os tipos de unidade são LTO FH e HH. O número máximo de unidades é 48.
Oferece uma capacidade máxima de 162 TB com LTO 9. Os tipos de unidade são LTO HH e SAS. O número máximo de unidades é 1.
O IBM Stand Alone Drive é um drive de meia altura com a tecnologia LTO Ultrium 9. Ele fornece até 45 TB por cartucho (com compressão de 2.5:1). Projetado para ajudar pequenas e médias empresas a lidar com as crescentes demandas de dados dos casos de uso de fita modernos, como nuvem, Internet das Coisas (IoT) e arquivamento ativo de arquivos. É uma excelente opção se você precisar de backup e armazenamento de dados em arquivo a um custo baixo.
Os cartuchos de dados IBM LTO Ultrium oferecem preservação de dados a longo prazo e acesso rápido e confiável aos dados. Aumentar a capacidade e o desempenho e, ao mesmo tempo, aprimorar o acesso aos dados, o que pode reduzir os custos e as dependências de licenciamento.
NOVIDADE!
A IBM Storage Deep Archive é a solução de arquivamento de longo prazo de última geração otimizada para dados profundos, mas acessíveis. Oferta de benefícios do armazenamento em fita em uma solução fácil de usar e integrar.
Arquitetura simplificada com implementação rápida, aumentando a densidade de dados e economizando energia.
Armazenamento seguro e durável para arquivamento de dados e backup on-line.
Solução que permite aos clientes instalar, configurar, gerenciar e fazer a manutenção dos protocolos S3 Glacier.
Otimize os custos de arquivamento com proteção física de air gap e um sistema de gerenciamento intuitivo. Obtenha acesso gráfico direto aos dados armazenados em unidades e bibliotecas do IBM Tape. O IBM Storage Archive torna o armazenamento em fita tão fácil quanto o armazenamento em disco, incorporando o padrão de formato Linear Tape File System (LTFS) para leitura, gravação e troca de metadados.
O portfólio IBM Tape oferece uma variedade de opções para melhor atender aos requisitos do cliente. Desde níveis de entrada de unidade única até infraestruturas expansíveis. Veja abaixo um resumo das opções atualmente disponíveis.
Produto
IBM Storage Archive
Capacidade máxima*
Nº máximo de unidades
Nº máximo de cartuchos
TS2290
18 TB
1
1
7226
18 TB
1
1
TS2900
162 TB
1
9
TS4300
11,52 PB
48
640
Diamondback
46,4 PB
14
1548 LTO
TS4500
695 PB LTO
877 PB** Enterprise
128
23.170 LTO
17.550 Empresa
|
Fitas para mainframe
IBM® TS7700 Tape Attach
100 PB Enterprise**
16
5.000 Enterprise
LTO*/TS1170
100 PB Enterprise**
16
5.000 Enterprise
* A capacidade real varia de acordo com a configuração dos slots de reserva e troca
** Capacidade TS1170 com mídia JF
Descubra como o armazenamento em fita escalável, seguro e eficiente em termos energéticos pode beneficiar sua organização.