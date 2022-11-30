Soluções de armazenamento em fita

Unidades de fita IBM de meia altura

IBM® Stand Alone Drive

O IBM Stand Alone Drive é um drive de meia altura com a tecnologia LTO Ultrium 9. Ele fornece até 45 TB por cartucho (com compressão de 2.5:1). Projetado para ajudar pequenas e médias empresas a lidar com as crescentes demandas de dados dos casos de uso de fita modernos, como nuvem, Internet das Coisas (IoT) e arquivamento ativo de arquivos. É uma excelente opção se você precisar de backup e armazenamento de dados em arquivo a um custo baixo.