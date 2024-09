O IBM TS7700 é uma solução de fita virtual de mainframe que otimiza a proteção de dados, a continuidade de negócios e a infraestrutura de armazenamento de objetos para dados IBM® Z®. O TS7770, a última geração da família, opera em velocidades de disco ou SSD, mantendo a compatibilidade com as operações de fita existentes. O recurso de comunicação em grade do IBM TS7700 fornece acesso de qualquer host a todos os dados de armazenamento de objetos e volumes lógicos na grade, suportando continuidade de negócios superior. A sétima geração é construída com processadores POWER9 e cache de disco IBM FlashSystem 5000, proporcionando maior desempenho, capacidade de disco mais densa, além de melhorar a economia de armazenamento e a segurança de dados em ambientes de nuvem híbrida de missão crítica. O TS7700 agora também suporta unidades de fita IBM TS1160.