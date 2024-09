O IBM® TS2900 Tape Autoloader é um backup automatizado de nível básico para sistemas de rack e pequenas e médias empresas. Com uma capacidade de armazenamento de baixo perfil e alta densidade, o TS2900 é ideal para operações de backup e arquivamento. O TS2900 está disponível com tecnologia de fita LTO Ultrium de meia altura, com opções de drive SAS de 12 e 6 Gbps. O gerenciamento remoto baseado na Web e um leitor de código de barras ajudam a proporcionar facilidade de uso. O TS2900 pode ser usado em um sistema de rack ou em um desktop ao lado de um servidor em um escritório.